A Murialdo fervono i preparativi per la seconda edizione della CamminMangiando

Dopo il successo dello scorso anno, a Murialdo stanno fervendo i preparativi per la seconda edizione della CamminMangiando, in programma per Domenica prossima 1 Giugno. Questo evento è l’esempio concreto di come si possa passare una giornata immersi nelle bellezze naturali e artistiche che Murialdo può offrire gustando le delizie preparate presso le varie tappe e allo stesso tempo compiere un gesto di beneficenza.

Anche quest'anno il ricavato verrà devoluto alla Fondazione La Band degli Orsi. Tra le sue tante missioni vi è l'accoglienza delle famiglie dei piccoli pazienti dell'ospedale Gaslini di Genova.

Il Covo degli Orsi, la Tana degli Orsi, la Tana degli Orsetti e i vari Rifugi degli Orsi sono le strutture volte ad ospitare gratuitamente i genitori e i fratellini dei bambini in cura al Gaslini.

Dopo oltre dieci anni di supporto a migliaia di famiglie alcune delle strutture ricettive necessitano di manutenzione per renderle più belle ed accoglienti.

Il ricavato della CamminMangiando, quest'anno, verrà, pertanto, devoluto a finanziare la manutenzione straordinaria della Tana degli Orsi, struttura di accoglienza diurna per le famiglie dove le mamme e i papà possono prendere un caffè insieme ai volontari, andare a cucinare il piatto preferito per i loro bambini, andare a lavare, richiedere abiti e beni di prima necessità, trovare semplicemente un abbraccio.

Il ricavato della scorsa edizione, 1950 Euro, invece, è stato finalizzato all'aumento delle ore di assistenza psicoterapeutica per i piccoli pazienti e i loro famigliari.

La CamminMangiando quest'anno, vede la partecipazione attiva non solo del Comune e delle associazioni di Murialdo (Pro Loco Murialdo, Murus Altus Bikers, Murialdo Corse 4WD, Murialdo Arte e Storia, Ultras Murialdo, Consorzio Fondiario Agriforestale Murialdo, Polisportiva Murialdo e Presidio Slow Food delle castagne essiccate nei tecci di Calizzano e Murialdo) ma anche delle Pro Loco di Bardineto e Calizzano e della Croce Rossa di Millesimo.

L' edizione di quest'anno riflette un movimento che prevede la collaborazione non solo tra le realtà presenti nello stesso paese, ma anche con Assiciazioni di altri paesi dell'Alta Val Bormida con l'unico obiettivo di unificare e riunire l'Alta Valle.

Per l’Amministrazione Franco la CamminMangiando è l'esempio tangibile dell'importanza che le Associazioni rivestono per il territorio e di come, dalla loro attività e collaborazione, possano derivare grandi eventi, importanti non solo per Murialdo ma anche per molte persone bisognose di aiuto.