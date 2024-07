Traffico sulla Provinciale 29, il sindaco di Savona: "Oltre il livello di tollerabilità è necessario un intervento decisivo"

Il traffico sempre più congestionato sulla provinciale 29, che deve sopportare il passaggio del trasporto del carbone su gomma dopo il fermo dell'impianto delle Funivie, e il flusso di turisti nel periodo estivo, costituiscono un problema sempre più pesante per il territorio.

“La situazione sulla SP 29 ha superato il livello di sostenibilità ed è necessario un intervento incisivo - dichiara il sindaco Marco Russo - Come sappiamo è un’arteria già dalla chiusura delle Funivie è gravata da intenso traffico di mezzi pesanti per il carbone e su questo grazie alla fattiva collaborazione con AdSP si stanno attuando soluzioni per spostare su ferro buona parte del traffico e confidiamo che nel giro di pochi mesi questa soluzione possa andare a compimento".

"Però - aggiunge Russo - bisogna gestire questo tempo intermedio e la chiusura notturna della A6 grava in maniera insostenibile la situazione. Giustamente le comunità di cittadini che vivono lungo l’arteria sono esasperati. E’ intollerabile che Autostrada dei Fiori e la Regione, se interpellata come dovrebbe, non abbiano sentito la necessità di coinvolgere le Amministrazioni Comunali interessate e non abbiano previsto, e consentito di adottare, le dovute contromisure".

"Quindi- conclude Russo - occorre che, d’intesa con la Provincia, venga fissato un incontro a breve. Nel frattempo abbiamo chiesto un incontro ad Autorità Portuale per le necessarie misure volte a contenere il traffico di mezzi pesanti nelle ore notturne. A tal proposito non escludiamo di emettere un’ordinanza, naturalmente d’intesa con AdSP e con le altre Amministrazioni coinvolte".