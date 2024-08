Dimissioni sindaco Sassello, tre consiglieri di maggioranza dicono la loro: "Non ci sono state annunciate prima del Consiglio, sempre cercato di renderci disponibili"

"A seguito della comunicazione delle dimissioni da parte del nostro Sindaco, Marco Dabove, avvenute durante il Consiglio Comunale di pochi giorni fa (24 luglio) e visti i numerosi comunicati stampa che si sono susseguiti nella giornata di ieri 25 luglio ed oggi 26 luglio, i sottoscritti Consiglieri Comunali ritengono necessario esternare alcuni pensieri e fare chiarezza in merito a quanto da noi avvertito in questo anno di Amministrazione del Comune di Sassello".

Queste le parole dei consiglieri comunali di maggioranza, il capogruppo Valerio Giardini, Arianna Galatini e Riccardo Galliano Zunino che hanno voluto fare chiarezza dopo la decisione del primo cittadino di Sassello di rassegnare le dimissioni.

Dabove nella sua lettera aveva fatto riferimento ad una frattura con alcuni componenti della sua squadra e a divergenze con il vicesindaco Tomaso Pronsati.

"Partendo per gradi, nonostante la nostra poca esperienza, sappiamo quanto le dimissioni da parte di un Sindaco possano destabilizzare un Paese e per questo ci troviamo molto dispiaciuti. Queste dimissioni non ci sono state annunciate fino al momento del Consiglio, nonostante, durante la maggioranza tenutasi la settimana precedente al Consiglio, dopo aver chiesto chiarezza sull’ultimo punto all’ordine del giorno intitolato 'Comunicazioni del Sindaco', ci è stato risposto che si trattava “semplicemente di una comunicazione riguardante il ricollocamento del personale dell’ente” e non delle dimissioni poi esposte - spiegano i tre consiglieri - Basandoci poi sul contenuto della lettera pubblicata dal Sindaco, ci dispiacciamo per le sue sofferenze dovute ad un difficile stato di salute (di cui non avevamo compreso la caratura), allo stesso tempo però ci è difficile negare il nostro stupore e meraviglia".

"Sin da quando abbiamo iniziato questo percorso abbiamo sempre cercato di renderci disponibili, con spirito collaborativo, partecipando a tutte le maggioranze indette, insieme al Sindaco Dabove, il Vice Sindaco Pronsati e l’assessore Lia Zunino. Dopo aver letto alcune citazioni da parte di altri membri del Consiglio, vorremmo terminare con un grosso ringraziamento al Vicesindaco Tomaso Pronsati per averci sempre aiutato, per averci sempre incluso ed integrato nei progetti portati avanti da questa Amministrazione - continuano Giardini, Galatini e Galliano Zunino - Essere presente, controllare, verificare e proporre, non significa 'essere in campagna elettorale', come affermato dal capogruppo di minoranza, Gian Marco Scasso, ma significa, almeno per quanto ci riguarda, cercare di compiere una buona amministrazione. Siamo 'giovani teste pensanti' che ora avranno il tempo per riflettere, capire cosa non sia andato, comprendere gli errori commessi, ma sempre portando avanti quello che abbiamo sempre attuato e pensato 'mettere Sassello davanti ogni persona e cosa'".