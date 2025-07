Giornalismo sportivo in lutto: addio a Elio Merlino

Lutto a Nizza Monferrato per la prematura scomparsa, all’età di 48 anni, di Elio Merlino, giornalista sportivo noto in ambito piemontese, tra l’Astigiano e l’Alessandrino, con uno sguardo sempre attento anche alla Liguria, in particolare alla Val Bormida e alla Valle Erro.

Figura fuori dagli schemi in un mondo sempre più omologato, Elio era una firma del settimanale L’Ancora. Le sue grandi passioni erano il calcio, il futsal e la pallapugno.

Numerosi i messaggi di cordoglio che si stanno moltiplicando in queste ore, sui social ma anche al di fuori della rete. Tra questi, quelli di tanti protagonisti del calcio valbormidese e il ricordo commosso dell’assessore regionale piemontese Marco Gabusi: “Ci lascia troppo presto Elio Merlino, la voce del nostro calcio locale. Un ragazzo semplice, genuino, con una passione autentica per lo sport per la sua Juve e per il calcio in particolare. Sempre presente, in sella al suo inseparabile scooter, su ogni campo della nostra provincia, per raccontare con cuore e verità le storie del pallone sul giornale”.

Le cause del decesso non sono ancora note, ma si ipotizza un malore improvviso.