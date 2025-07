Un cuore più sicuro per Stella, posizionato un nuovo defibrillatore dalla Farmacia di San Giovanni

Un nuovo defibrillatore semiautomatico (DAE) disponibile H24 dalla Farmacia di Stella San Giovanni.

"Questo presidio salvavita rappresenta un tassello fondamentale per la salute e la sicurezza di tutti i cittadini - spiegano dal Comune di Stella - Questa importante aggiunta è stata resa possibile, come sapete già da qualche mese, grazie alla straordinaria generosità della Famiglia Doragrossa, a cui va il nostro più sentito ringraziamento per il loro prezioso contributo alla comunità".

"La loro donazione è un esempio luminoso di come la solidarietà possa concretamente fare la differenza - continuano - Un ringraziamento speciale va anche alla Farmacia di Stella, che ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, mettendo a disposizione i propri spazi e supportando attivamente l'installazione elettrica della teca"

"Come Amministrazione Comunale di Stella, siamo profondamente impegnati a garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini. Il nostro obiettivo per i prossimi anni è aumentare significativamente il numero di defibrillatori disponibili su tutto il territorio comunale, rendendo Stella un luogo ancora più protetto e preparato per ogni emergenza - concludono dal Comune - Ogni vita conta, e ogni gesto, grande o piccolo, contribuisce a costruire una comunità più forte e solidale. Insieme, stiamo costruendo un futuro e un ringraziamento va ovviamente come sempre alla nostra Croce Rossa Italiana - Comitato di Stella per la manutenzione di questi importantissimi presidi".