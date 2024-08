Torna Giovani senza Confini, premio nazionale di poesia a Celle

Sabato 7 settembre alle ore 18, sul lungomare di Celle Ligure, all’altezza della località Bouffou, si terrà la premiazione della 23 edizione del premio nazionale di poesia “Giovani Senza Confini”, organizzato dall’associazione culturale “Alberto Peluffo”, di cui Anna Ratto è presidente, con i patrocini dei comuni di Varazze e Celle Ligure.

Il premio nasce nell’anno 2000 per ricordare il giovane Alberto Peluffo. Ogni anno propone un tema diverso per l’elaborazione della poesia da presentare.

Da diversi anni, per la scelta degli argomenti, si fa riferimento a titoli di canzoni italiane famose (“Sapore di sale”, “Acqua azzurra, acqua chiara” e altri). Esistono due sezioni del concorso: adulti e bambini/ragazzi. In questa occasione verranno premiati i primi tre classificati di entrambe le sezioni, scelti dalla giuria.

Il fiore all’occhiello di questo premio di poesia sta nel fatto che la poesia prima classificata ed eventuali menzioni speciali, sia degli adulti che dei bambini, vengono scritte su piastrella e poste all’interno della galleria destinata al premio stesso, quindi visibili tutti i giorni dell’anno, ogni volta che ci si trova a passare in questo bellissimo angolo di Liguria.

Tutte le piastrelle sono state realizzate dagli artisti Andrea e Marcello Mannuzza, della bottega artigiana “Il Tondo” di Celle Ligure.

Il 7 settembre verranno premiate le poesie dal tema Volare. Temi trattati in precedenza sono stati: “Ed io avrò cura di te”; “Il mondo che vorrei”; “Aggiungi un posto a tavola” e tanti altri. Quale sarà il tema per la prossima edizione? Verrà svelato proprio durante la manifestazione e da quel giorno, fino al 30 maggio 2025, ci sarà la possibilità di inviare la propria poesia via mail all’indirizzo giovanisenzaconfini01@gmail.com in duplice copia, una anonima destinata alla giuria e una con i propri dati per la segreteria del concorso.

La partecipazione è gratuita. Quello di tenere segreto il nuovo tema è diventata una tradizione di “Giovani Senza Confini”, per cui i presentatori dell’evento, Stefano Pastorino e Donatella Durando, lo sveleranno alla fine della premiazione e della contemporanea posa delle nuove piastrelle, da parte dei muratori presenti.

"In attesa di conoscere il tema della nuova edizione, vi invitiamo tutti a partecipare alla premiazione e posa delle piastrelle con le poesie vincitrici il 7 settembre alle ore 18 nella galleria Bouffou, del lungomare “Sandro Pertini” di Celle Ligure, nella certezza che la poesia salva il mondo" spiegano gli organizzatori.