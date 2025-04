Albenga, l'associazione "Prendiamoci per mano" organizza l'incontro "Gentilmente: storie di Parkinson e di ordinaria resilienza"

Giovedì 24 aprile, alle ore 16:00, “Prendiamoci per mano A.P.S.” ha organizzato un incontro di informazione e condivisione sulle tematiche legate alla Malattia di Parkinson, presso l’Auditorium San Carlo, in via Roma 70 ad Albenga.

“Gentilmente: storie di Parkinson e di ordinaria resilienza” – questo il titolo dell’incontro – sarà articolato in due momenti.

Nella prima parte si parlerà di esperienze di “terapie gentili”, attraverso gli interventi della Dott.ssa Silvia Della Morte, psicoterapeuta che da tempo lavora con le persone affette da Malattia di Parkinson e con i loro caregiver, utilizzando il Compassionate Mind Training come strumento terapeutico; della Dott.ssa Silvia Mecca, grief counselor e formatrice; e della Sig.ra Liliana Fantini, istruttrice di Meditazione© Biodinamica Mindfulness e Suonestesista®, che da alcuni anni conducono incontri di mindfulness per i malati di Parkinson e i loro familiari; e della Sig.ra Cristina Pavan, Laughter Yoga Leader, che guida il Club di Yoga della Risata “Prendiamoci per mano per ridere”.

Nella seconda parte interverrà Luca Berti, che, dopo aver ricevuto una diagnosi di Malattia di Parkinson giovanile, ha dedicato moltissime energie alla sensibilizzazione su questo tema. È autore di “P-factor. La variabile Parkinson nella mia vita” e “La cura sono io”, due libri nei quali racconta la propria esperienza di malattia, il cambiamento che questa ha portato nella sua vita e le nuove opportunità che ha saputo cogliere da questa esperienza.

Moderatrice dell’evento sarà Mariagrazia Timo, responsabile del Sistema Bibliotecario Valli Ingaune.

L’evento ha il patrocinio dei Comuni di Albenga e di Villanova d’Albenga. L’associazione ringrazia i sindaci delle due cittadine, Riccardo Tomatis e Pietro Balestra, per la generosa collaborazione e per la sensibilità dimostrata nei confronti delle problematiche legate alla Malattia di Parkinson.

“Prendiamoci per mano A.P.S.” è nata ad Albenga il 24 novembre 2019, con lo scopo di essere di supporto a coloro che sono affetti da Malattia di Parkinson e ai loro familiari. I componenti dell’associazione condividono esperienze e la gestione delle problematiche legate alla malattia, anche veicolando la conoscenza delle innovazioni scientifiche e terapeutiche in questo ambito. "La nostra filosofia si fonda sulla convinzione che il Parkinson sia un compagno di viaggio da affrontare “a testa alta”, superando la chiusura causata dal momento della diagnosi e condividendo le proprie esperienze con gli altri, per vivere insieme momenti piacevoli. È proprio questo “stare insieme” che permette alle persone affette da Parkinson di superare moltissimi limiti e di sentirsi ancora parte integrante della società. Nella speranza di incontrare tanti amici nel pomeriggio di giovedì 24 aprile ad Albenga, rimandiamo tutti gli interessati a quanto l’associazione ha realizzato finora, consultabile sulla nostra pagina Facebook. Siamo orgogliosi di offrire momenti di incontro, confronto e – soprattutto – di serenità e condivisione", commentano dall'associazione.