Albisola, una targa per il Generale Sergio Valdora all'esterno della Rp S. Giuseppe e Nicolò

Una targa in onore di Sergio Valdora da posizionare all'esterno della residenza protetta SS Giuseppe e Nicolò in piazza Mameli 3 ad Albisola Superiore nel muro perimetrale della piazza compreso fra via della Rovere e via Turati.

La giunta comunale albisolese ha deliberato l'assenso alla collocazione in ricordo del Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri, Medaglia d’Argento al Valor Militare, protagonista nella guerra di Liberazione.

L'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al valor militare — Federazione Provinciale di Savona intitolata proprio a Valdora, sepolto nel Cimitero della Pace, aveva presentato un'istanza lo scorso gennaio con lo scopo di poter collocare una targa commemorativa.

"Tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è quello di affrontare un percorso di recupero della memoria storica che passa anche attraverso l'apposizione di targhe commemorative che possano ricordare, nel presente e nel futuro di tutti, soprattutto dei più giovani, la storia di personalità locali che si sono contraddistinte nella promozione dei valori fondamentali della convivenza civile" viene spiegato nella delibera di giunta.

Lo scorso 18 gennaio era stata svolta ad Albisola la cerimonia di consegna dello Stemma Araldico conferito dalla Presidenza Nazionale dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare.

La cerimonia si era svolta nell’abitazione di Elmida Ghersi, 95enne parente più stretta del Generale Valdora.