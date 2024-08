Savona, Palazzo Santa chiara si svela e durante i lavori emergono parti non conosciute

Visita del sindaco Marco Russo questa mattina a Palazzo della Rovere, dove è attivo il cantiere per il recupero dell'ex convento. I lavori stanno procedendo e il Palazzo sta cominciando a far emergere la ricchezza della sua storia.

"Nel corso dei lavori – afferma il sindaco Russo - sono emersi elementi di grande interesse che raccontano la storia di questo meraviglioso palazzo e che ancora sono oggetto di approfondimento e di studio da parte della Soprintendenza. Questi ritrovamenti impreziosiscono ulteriormente un complesso già molto prezioso e lo rendono ancora più interessante nell'ottica di considerare questo luogo come nuovo hub culturale non soltanto del nostro territorio ma di tutto il Nord-Ovest e punto nevralgico di Savona Capitale della Cultura 2027 con funzioni non solo di biblioteca, quindi di studio e di approfondimento, ma anche di socializzazione, di incontro e di progettazione culturale".