Carenza idrica a Ceriale: scattano le restrizioni sull'uso dell'acqua potabile

La carenza d'acqua si potrebbe manifestare in qualsiasi momento e soprattutto in determinate fasce orarie, generando molteplici disservizi alla collettività. Di conseguenza, è vietato utilizzare l’acqua potabile per altri scopi quali: lavaggio cortili e piazzali; lavaggio di autoveicoli, con esclusione degli autolavaggi; il riempimento di piscine private, fontane ornamentali e vasche da giardino; irrigazione e annaffiatura di giardini e prati dalle 7.00 alle 22.00.