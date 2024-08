Alassio, si è spenta suor Bianchina Biamonti

Si è spenta ad Alassio Suor Bianchina Biamonti, già direttrice dell’Associazione Mornese-Liguria Ponente ODV in corso Diaz.

“Grazie Suor Bianchina per la tua vita donata! Non ti dimenticheremo ... sei stata una buona direttrice sempre con il sorriso”: la presidente, il direttivo e tutti i soci sono particolarmente vicini alla comunità dell’associazione Villa Piaggio e alla famiglia di Suor Bianchina. Anche sui social sono tanti i messaggi di ricordo, affetto e cordoglio da parte degli alassini.

L’Associazione Mornese-Liguria Ponente ODV è dedita al volontariato, con accento particolare nel campo educativo, a favore della donna, della difesa della vita e della famiglia, con particolare attenzione al mondo giovanile, gli anziani e i ceti più deboli.

L’Unione ex allieve ed ex allievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice – FMA – di Alassio è stata fondata il 12 novembre 1971 e nel febbraio 2021 ha cambiato denominazione in: Ass.ne Mornese-Liguria Ponente Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo ODV senza scopo di lucro. Da subito si inserisce nel sociale con iniziative e attività a favore dei giovani e degli anziani. Fa parte della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL). L’Associazione accoglie membri di tutte le religioni. È un’associazione laicale promossa dall’Istituto delle FMA e come tale fa parte dal 1988 della Famiglia Salesiana.

I funerali di suor Bianchina sono stati celebrati presso Villa Piaggio - Via Virgilio 6, questa mattina (9 agosto) alle ore 9,30.