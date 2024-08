Savona, lavori di ammodernamento della rete idrica a Cimavalle, Legino e Montemoro

Un intervento, per 160mila euro, riguarda la condotta di via Cimavalle, che ha subito gravi danni in seguito alla frana smottamento stradale dello scorso marzo e che prevede il potenziamento di 650 metri di condotta.

Un secondo intervento è quello dedicato alle condotte, per 70mila euro di spesa. Un terzo intervento sarà invece a Legino, per la sostituzione di tubature nella zona di via Stalingrado e legato ai lavori di messa in sicurezza del Molinero che riguarderanno quella parte del rio.