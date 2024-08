Samp, un'altra freccia per l'attacco: dalla Juve arriva Sekulov

Dopo il successo in Coppa Italia contro il Como, valso oltre al passaggio del turno anche la possibilità di disputare il derby contro il Genoa, la Sampdoria si avvicina all'esordio in campionato piazzando un nuovo colpo di mercato. Il club blucerchiato ha infatti ufficializzato stamane l'arrivo di Sekulov dalla Juventus.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dalla Juventus F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Sekulov (nato a Piacenza il 18 febbraio 2002) - si legge nella nota diffusa dalla società - L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028".

L'esterno offensivo, nato in Italia da genitori macedoni, ha svolto ieri le visite mediche a Genova raggiungendo successivamente Bogliasco. Per mister Andrea Pirlo una freccia in più per un reparto d'attacco che a questo punto trova davvero pochi eguali nella serie cadetta.