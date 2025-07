A Pietra Ligure torna lo spettacolo della bouganville

Il viola scende a cascata sulla piazza, il rosa invade il lungomare, il rosso dipinge un muro nel cortile.

Tre colori, migliaia di sfumature. Pietra Ligure è un trionfo di bouganville che colorano i suoi vicoli e le sue strade come fossero una tela da riempire, a contrastare l’azzurro acceso del mare.

La rigogliosa pianta è ormai famosa per la sua imponenza, così ogni anno turisti e residenti aspettano luglio per godersi la sua fioritura. E anche questa volta l’attesa non è stata vana.

Uno spettacolo che le piante di bouganville di solito regalano a latitudini decisamente più meridionali.

Originaria del Sud America, è perfetta per le località di mare, perché tollera il caldo estremo, il vento, la salsedine e anche la siccità. È così che è diventata simbolo della globalizzazione giardiniera e le sue pennellate rosse occhieggiano dai muri della Liguria a quelli delle isole greche, dalle Hawaii a Singapore. Negli ultimi anni, complici gli inverni miti e le isole di calore dei centri urbani, la bouganville inizia persino a fare capolino anche dai balconi delle città.

Il segreto delle sue lunghissime fioriture risiede in un “trucco” di natura: quelli che crediamo siano petali sono in realtà foglie colorate (brattee), che servono alla pianta per farsi notare da lontano, attirando le farfalle vicino ai fiori, i quali sono minuscole trombette bianche della durata di uno-tre giorni.

La bouganville ha un’origine rampicante, pertanto è simile ai vitigni che si ramificano lungo muri e tralicci.

Il nome deriva dall’esploratore francese Louis Antoine de Bougainville, che portò le radici di questa pianta in Francia, prese dai suoi viaggi in Brasile. Appartiene alla famiglia delle Nyctaginaceae e vanta una varietà sorprendente, con fino a 300 specie diverse.

La bouganville è simbolo di accoglienza e passione. Oltre al suo significato estetico, questa pianta porta con sé auspici di protezione, fortuna e prosperità. Secondo credenze antiche, piantare la bouganville fuori dalla propria abitazione potrebbe allontanare le energie negative e attirare la buona sorte.

Insomma, un universo di colori e storia tutto da ammirare.