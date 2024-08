Ad Alassio la presentazione del libro "La vita non è una corsa" di Eliana Liotta

In questo saggio, l'autrice, in collaborazione con specialisti dell’Università e dell’Ospedale San Raffaele di Milano, disegna un percorso di soste possibili, per imparare a rispettare i tempi del corpo e della mente. Ciò che viene sottolineato è che anche nelle esistenze più frenetiche, quando il lavoro e lo stress opprimono, è possibile immaginare la vita come una passeggiata, dove non conta solo il punto di arrivo, ma è ancora più importante quello che viene fatto lungo il cammino. Con l’aiuto di un team di neuroscienziati, endocrinologi, gastroenterologi, psicologi, medici del sonno e fisiatri, l’autrice individua quattro tipi di intervalli fondamentali: le pause secondo natura, cioè previste dai bioritmi, dal sonno alla respirazione profonda e al digiuno; le pause dei pensieri lenti, che passano per la ricerca di un equilibrio tra lavoro e privato, per la disconnessione dai dispositivi elettronici, per il coinvolgimento in cause ideali come il volontariato; le pause sentimentali, che costruiscono e rafforzano i legami con gli altri, il fondamento vero della felicità e della salute; le pause non negoziabili, personalissime, a cui si deve il proprio senso di benessere. “Conoscere e rispettare queste pause è una ricetta facile, economica ed efficace per ritrovare l’equilibrio di cui il nostro corpo ha bisogno”.