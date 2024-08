Festa per Dino Ardoino: il "Presidentissimo" della Croce Bianca di Albenga compie 85 anni

Durante la festa, il sindaco Tomatis ha preso la parola per rendere omaggio a Dino Ardoino, ricordando con affetto e gratitudine tutto ciò che hanno condiviso nel corso degli anni, avendo attraversato dal buio periodo del Covid alla battaglia per l’ospedale di Albenga , fino all’organizzazione del Palio Storico. Il presidente della Bianca ingauna è sempre stato presente, con un impegno e una passione che non sono mai venuti meno, rappresentando un esempio per tutta la comunità di Albenga. Le parole del sindaco hanno profondamente commosso il "presidentissimo" che ha ricevuto calorosi applausi dai presenti.

Il tempo per Dino Ardoino non passa, infatti non ha alcuna intenzione di fermarsi. Con la sua consueta energia e determinazione, ha già in mente nuovi progetti e idee che spera di poter realizzare al più presto per il bene della comunità.