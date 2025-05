Albenga ringrazia l’Associazione Beallu Buinzan per la donazione di quattro alberi di gelso

In un gesto di grande valore ecologico e comunitario, l’Associazione Beallu Buinzan di Boissano ha donato al Comune di Albenga quattro alberi di gelso, destinati a arricchire gli spazi verdi della città. Uno di questi è già stato piantato presso il nido d’infanzia R. Di Ferro, mentre l’amministrazione comunale ha intenzione di collocare gli altri nei parchi delle scuole, contribuendo così alla riqualificazione degli ambienti scolastici e alla sensibilizzazione dei più giovani sul tema del verde pubblico e della sostenibilità.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha espresso profonda gratitudine per l’iniziativa: "Ringrazio l’Associazione Beallu Buinzan e i cittadini di Boissano per questo gesto che rafforza il legame tra le nostre comunità e sottolinea l’importanza della cura dell’ambiente. La donazione degli alberi di gelso è un contributo prezioso per il verde urbano e per l’educazione dei più piccoli al rispetto della natura. Siamo felici di accogliere questi alberi nei parchi delle scuole, dove i bambini potranno vederli crescere e comprendere il valore della biodiversità".

Anche il Comitato Beallu Buinzan ha voluto sottolineare il significato di questa donazione e ha ringraziato la comunità per l’impegno verso la valorizzazione del territorio: "Esprimiamo profonda gratitudine agli abitanti di Boissano per l’impegno generoso profuso nel preservare e valorizzare l’ambiente, nonché nel rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Un sentito ringraziamento è rivolto altresì all’Amministrazione comunale di Albenga, che con entusiasmo e sensibilità ha saputo riconoscere e valorizzare tale impegno. Ricordiamo anche Borgio Verezzi a cui abbiamo donato delle palme per la passeggiata. Si tratta di gesti concreti di empatia e collaborazione, che testimoniano come, per un’amministrazione attenta e partecipe, sia naturale e immediato costruire solidi ponti tra le comunità e chi le amministra".

Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra amministrazioni, associazioni e cittadini possa portare a risultati positivi per il territorio.