Savona, i Custodi del bello al lavoro per ridipingere le ringhiere in via Pisa e sui ponti sul Letimbro

Dopo le ringhiere di via Pisa, che erano arrugginite e rovinate dal tempo, i Custodi del bello si sono messi al lavoro per ridipingere le ringhiere dei punti sul Letimbro.

"Qualche giorno fa un visitatore della nostra pagina Facebook - scrivono i Custodi del bello - ci suggeriva questo lavoro ma è un caso che in agenda ci fossero stati questi programmi, molti altri nostri follower ci suggeriscono posti dove potremmo intervenire e ci fa piacere ma non possiamo correre ovunque ci chiamino, a volte solo per risolvere un piccolo problema sotto la propria abitazione. Noi andiamo avanti con la nostra scaletta e i ponti alternati ad altri interventi andranno avanti fino ad averli fatti tutti".

Gli interventi dei Custodi del bello sono programmati in varie parti della città, per ripristinarne il decoro. A livello locale il progetto, nato circa due anni , unisce l’azione del pubblico a quella del privato sociale con Fondazione Diocesana-Comunità e Servizi ed è sostenuta da Fondazione Azimut onlus, con il supporto operativo di Rotary.