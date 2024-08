Che cosa lega Cairo Montenotte a Brad Pitt ed Anthony Hopkins nel film "Vi presento Joe Black"?

Questa settimana tappa a Rocchetta di Cairo con Brad Pitt ed Anthony Hopkins per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ per scoprire cosa lega la piccola frazione di Cairo Montenotte, nel cuore della Val Bormida, al celebre e appassionante film, con grandissimo successo planetario, “Vi presento Joe Black”. Certo avrei preferito incontrare Pitt e Hopkins, soprattutto il primo, per capire se loro stessi, interpreti principali della pellicola statunitense del 1998, sono al corrente del legame, ma non essendo possibile, mi sono accontentata di vederli, anzi rivederli per l’ennesima volta, nel film.

"Vi presento Joe Black", diretto da Martin Brest, è ispirato alla commedia teatrale "La morte in vacanza", scritta nel 1923 a Rocchetta di Cairo da Alberto Casella. Toscano di nascita ma savonese d'adozione, Casella ambientò questa storia nella sua residenza estiva, Villa Josephine, soprannominata la "villa maledetta", un edificio della prima metà del 1900 appartenente alla famiglia genovese dei Casella e successivamente trasformato in scuola e biblioteca pubblica. La commedia divenne rapidamente un successo, dando vita a varie trasposizioni cinematografiche, tra cui il film omonimo del 1934, poi ripreso nel 1971, e il famoso "Vi presento Joe Black" del 1998, che conquistò il pubblico di tutto il mondo.

Alberto Casella, nato a Prato nel 1891 e scomparso a Castel Fusano nel 1957, fu una figura di spicco nel panorama culturale italiano. Dopo gli studi a Prato, si trasferì a Savona nel 1911, dove iniziò la sua carriera letteraria. Interrotta dalle partecipazioni alla guerra di Libia e alla Prima Guerra Mondiale, la sua attività teatrale riprese con successo, culminando nel 1923 con "La morte in vacanza". Questo lavoro gli valse il riconoscimento internazionale e servì da base per numerosi adattamenti cinematografici e teatrali.

Il film "Vi presento Joe Black", interpretato da Brad Pitt e Anthony Hopkins, racconta la storia di William Parrish (Hopkins),un ricco uomo d'affari la cui vita perfetta viene sconvolta dall'arrivo della Morte, incarnata da Pitt. Mentre la Morte scopre le complessità dell'amore e della vita umana, il film esplora temi profondi che hanno catturato l'immaginazione del pubblico. Sarebbe stato bello che fosse stato girato proprio a Villa Josephine a Rocchetta di Cairo ma, ahimè, le riprese sono state realizzate negli Stati Uniti d’America, a New York.

Non tutti ancora sanno che la sceneggiatura di questo rinomatissimo film, firmata dall'americano Bo Goldman, trova le sue radici in quella commedia scritta nel lontano 1923 a Savona. Questa connessione rimase nascosta per decenni, finché non emerse solo pochi anni fa, rivelando un legame sorprendente tra la tranquilla cittadina valbormidese e un grande successo del cinema internazionale.

#ILBELLOCISALVERÀ