Savona, primo giorno di porta a porta. I commercianti di Santa Rita: "Non sono passati a raccogliere l'umido"

Anche in altri due bar, il Bar Chris e il Caffè Vergnano, sempre in corso Tardy e Benech è questa mattina si sono ritrovati il bidoncino con il sacchetto dell'umido all'interno.

"Ho messo il bidone dell'umido fuori, ieri sera alla chiusura – spiega Mirko Rizzato della Caffetteria Santa Rita – ed ho fatto tanto di video delle telecamere che documenta l'orario. Sapevo che andava esposto prima delle 24 come è spiegato nel volantino che ci hanno dato. Ma questa mattina il bidone dell'umido era ancora lì. Il prossimo passaggio è domani. Cosa devo fare? Tenermi il bidone dell'umido, che puzza, nel locale? E' anti igienico. Chiamerò Sea-S".

I commercianti assicurano di aver esposto i bidoni in orario, alla chiusura di lunedì. "Abbiamo messo il bidone dell'umido alle 18,54 di lunedì – spiegano alla polleria Scaramuzza – ed abbiamo fatto anche le foto, ma questa mattina lo abbiamo ritrovato con il sacchetto dentro. Lo abbiamo buttato nei cassonetti".

"Vorrei sapere se in centro sono passati – dice un esercente del corso – lì è sempre tutto a posto ma qua si dimenticano di noi".

"La copertura è stata del 100% e non abbiamo saltato dei passaggi – spiega Stefano Valle amministratore delegato di Seas – bisogna vedere quando sono stati messi fuori i mastelli, se entro l'orario previsto o alle sei del mattino. Abbiamo un percorso ben definito e il tracciato dei mezzi: Ho saputo di tre lamentele e in tutti e tre i casi i bidoncini erano stati esposti alle 6 del mattino quando i locali avevano aperto. Se c'è stato un disservizio c'è un numero verde da contattare e per chiedere informazioni sul presunto mancato ritiro".

Alle 20,50 un operatore di SeaS é passato in corso Tardy e Benech per raccogliere i bisogni dell'umido per i quali era stato saltato il passaggio ma gran parte dei commercianti lo aveva buttato nei cassonetti.