Noli, campo ancora non totalmente a norma. La Polisportiva Nolese chiede al Comune di intervenire

La sentenza dei giorni scorsi con la quale il Comune di Noli è stato condannato a risarcire un ex calciatore infortunatosi andando a cadere, dopo uno scontro di gioco, su una canalina in cemento, ha messo in luce l'irregolarità nella quale versa l'impianto "Mazzucco" di Voze.

A intervenire sulla vicenda è una delle parti in causa nel procedimento, ossia la società Polisportiva Nolese, attesa al via della stagione tra circa un mese e che, al momento, chiede garanzie sull'impianto di casa.

A spiegare nel dettaglio le preoccupazioni, ripercorrendo la vicenda giudiziaria, sono gli avvocati del sodalizio biancorosso, Vito Anobile e Sabrina Grieco: «Il giocatore, prima di adire alla via del giudizio, aveva promosso la procedura di negoziazione assistita volta alla definizione stragiudiziale della vertenza; procedimento nel corso del quale la Polisportiva aveva aderito affermando la sua totale estraneità all’evento, mentre il Comune di Noli, all’epoca guidato dal sindaco Fossati, non aveva neppure partecipato» spiegano i due legali.

«Successivamente, il giocatore ha promosso un’azione giudiziaria davanti il Tribunale di Savona solo - sottolineano gli avvocati Anobile e Grieco - nei confronti del Comune di Noli; quest’ultimo, in quel momento guidato dal Commissario Prefettizio, dottoressa Alessandra Lazzari, aveva chiamato in giudizio, attraverso il suo legale, la Polisportiva Nolese, allegando, a sostegno dell’infondato coinvolgimento, la Convenzione relativa alla stagione calcistica 2021/2022 quando il sinistro del giocatore si era, invece, verificato il 10 novembre 2019 e, quindi, producendo un documento assolutamente inconferente alla questione».

A quel punto la Polisportiva Nolese «si era vista costretta a chiamare in causa la sua compagnia di assicurazione, Generali Assicurazioni SpA».

Ma non solo: «Nel corso della causa, come poi accertato dal Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), la Polisportiva era venuta anche a conoscenza che il campo da gioco “Mazzucco”, a fronte dei lavori eseguiti dal Comune di Noli nel 2007, era solo parzialmente conforme al progetto esecutivo approvato per la ristrutturazione dell’impianto stesso. Ciò, nonostante il Comune di Noli avesse, invece, accertato attraverso i suoi tecnici la “regolare esecuzione di tutte le opere”»;

Arrivati quindi nel 2023, all’esito della perizia, il Giudice «per ben due volte ha invitato il legale del Comune di Noli ad estromettere dalla causa la Polisportiva; tale suggerimento non veniva accolto e, pertanto, la causa è giunta a sentenza con la condanna del Comune di Noli a pagare i danni patiti dal giocatore, oltre a corrispondere le spese legali a quest’ultimo, alla Polisportiva Nolese ed alla sua Compagnia di assicurazione».

«Questa vicenda è davvero paradossale - afferma il Presidente della Polisportiva, Costantino Trozzola - abbiamo più volte nei mesi passati cercato di spiegare le nostre ragioni al Comune, ma nessuno ci ha ascoltato. La nostra Polisportiva è composta da persone che, da anni, offrono volontariamente, gratuitamente e addirittura con risorse economiche personali, un servizio a favore di tutta la collettività e siamo profondamente amareggiati per la vicenda che ci ha visto coinvolti».

«Inoltre - aggiunge il presidente Trozzola - mi preme fin da ora evidenziare che in ragione della problematica emersa in corso di causa al campo sportivo Mazzucco di Voze/Noli, abbiamo già proposto al Comune di Noli delle rapide soluzioni; l’inizio della stagione calcistica 2024/2025 è, infatti, ormai imminente e la Polisportiva Nolese ha già sostenuto cospicui esborsi sia per l’iscrizione al campionato oltreché per l’acquisto dei vari materiali di gioco. Ciò senza considerare gli sponsor che già ci hanno garantito la loro presenza. Voglio ricordare a tutti che la Polisportiva è una delle poche risorse ancora rimaste sul nostro territorio, auspichiamo pertanto possa continuare la sua attività agonistica regolarmente».