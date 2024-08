Preventivo pannelli solari: la tua guida alla soluzione perfetta

Come leggiamo su Savonanews.it, solo in Liguria nel 2023 gli impianti fotovoltaici sono cresciuti del 35%, con una potenza installata passata da 147 MW a 187 MW, come anche sono in aumento le Comuniutà Energetiche, grazie soprattutto alle agevolazioni previste dal Decreto CER.

Questo incredibile passo in avanti rappresenta un risultato che fa ben sperare nel raggiugimento degli obiettivi previsti dall’UE, che delinea come traguardo il raggiugimento dell’inquinamento zero entro il 2050.

Tuttavia, l’ingente domanda di impianti fotovoltaici, crea dinamiche di mercato che non sempre sembrano mettere a proprio agio il consumatore.

Ti basta, infatti, digitare nel motore di ricerca parole come “preventivo pannelli solari”, per finire nel vortice delle offerte più disparate: dal preventivo gratuito in tre semplici step alla proposta di un impianto fotovoltaico su misura chiavi in mano a un prezzo imbattibile, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Il problema, però, quando l’offerta è così variegata, è proprio la scelta: come fare a capire cosa fa davvero per noi? Come fare a scegliere l’azienda giusta? Come riconoscere l’offerta che non ti farà avere brutte sorprese?

Insomma, come fare per ottenere il miglior preventivo per i tuoi pannelli solari?

La risposta la trovi nei paragrafi che seguono, dove ti forniamo una guida pratica e veloce per riconoscere in poche e semplici mosse il preventivo perfetto!

Il tuo preventivo è chiaro, semplice e comprensibile?

Oltre alla lista completa dei componenti – pannelli solari, inverter, eventuali batterie di accumulo, sistemi di monitoraggio e cablaggi – un preventivo efficace dovrebbe fornire dettagli specifici su ciascuno di essi.

Che tipo di pannelli sono? Qual è la loro potenza? L'inverter è monofase o trifase? Qual è la sua efficienza?

Sono proprio queste informazioni che ti permettono di confrontare diverse offerte, ma ti aiutano anche a capire come l'impianto è stato progettato per soddisfare le tue specifiche esigenze energetiche.

Assicurati, quindi, che il preventivo che ricevi sia redatto con un linguaggio semplice e chiaro, evitando troppi tecnicismi che potrebbero creare confusione.

Nel dubbio, non esitare a chiedere chiarimenti all'installatore su qualsiasi punto non ti sia chiaro: un'azienda seria e professionale sarà sempre disponibile a spiegarti in modo dettagliato come funziona l'impianto e quali sono i vantaggi che puoi aspettarti.

Per facilitare la comprensione, molti installatori includono nel preventivo schizzi o schemi che rappresentano l'impianto fotovoltaico. Questi strumenti visivi sono molto utili per capire come i pannelli saranno posizionati sul tetto, dove verrà installato l'inverter e come verrà gestita la produzione di energia.

Valuta gli aspetti tecnici di quanto ti viene offerto nel tuo preventivo per pannelli solari

Una regola importante è questa:, senza averti prima richiesto dati specifici, sulle tue esigenze energetiche, sul sito di installazione e senza avere informazioni sulle condizioni ambientali.

Uno degli aspetti più importanti da considerare è il dimensionamento dell'impianto, poiché da questo dipende la potenza dell'impianto, che deve essere adeguata al tuo consumo annuo di energia elettrica: un impianto troppo piccolo non sarà in grado di coprire tutto il tuo fabbisogno, mentre uno troppo grande comporterà un investimento iniziale maggiore e potrebbe non essere del tutto sfruttato.

Il dimensionamento dell’impianto, non dipende solo dalle tue esigenze energetiche, ma anche dallo spazio disponbiile sul tetto e dalle condizioni ambientali del tuo sito di installazione: un impianto installato a Sud ha un rendimento annuo superiore rispetto a un impianto installato a Sud, poiché condizioni di irraggiamento solare differente, rendono i pannelli fotovoltaici più o meno efficienti. Puoi farti un’idea più precisa dell’irraggiamento solare nella tua zona, consultando l’atlante italiano dellaradiaziona solare.

Anche l'orientamento e l'inclinazione dei pannelli solari influiscono notevolmente sulla produzione di energia. Idealmente, i pannelli dovrebbero essere orientati verso sud e inclinati di un angolo pari alla latitudine del luogo. Tuttavia, le condizioni specifiche del tuo tetto e le eventuali ombreggiature possono richiedere soluzioni personalizzate. Per questo, quello che devi ricercare è una soluzione personalizzata che ti garantisca la massima produzione di energia durante tutto l'anno.

Valuta l’azienda e fai una comparazione tra i preventivi ricevuti

per garantire un'installazione efficiente e duratura.

Per questo è importante ricercare informazioni sulla sua storia, sui progetti realizzati e sulle referenze dei clienti.

Utilizza il web per ricercare le recensioni di altri clienti e i casi studi aziendali: questo ti permetterà di valutare l’esperienza dell’azienda.

Oltre all'esperienza, è importante verificare le garanzie offerte sui prodotti e sull'installazione: le garanzie sui pannelli solari solitamente coprono un periodo di 25 anni, mentre quelle sull'inverter possono variare dai 5 ai 10 anni.

Assicurati che l'azienda offra una garanzia sull'installazione che copra eventuali difetti dovuti a errori di montaggio.

Verifica che il tuo preventivo preveda anche l'assistenza post-vendita: un buon servizio di assistenza è fondamentale per garantire il corretto funzionamento dell'impianto nel lungo periodo. Chiedi all'azienda quali sono i tempi di risposta in caso di guasti e quali sono i costi associati alla manutenzione. Infine, verifica che l'azienda si occupi di tutte le pratiche burocratiche necessarie per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni.

Non dimenticare che sono diverse le agevolazioni previste per l’installazione degli impianti fotovoltaici: generalmente sono previste dai preventivi e indicate tra le varie voci, per permetterti di capire con chiarezza quanto spenderai con e senza agevolazione.

Ad esempio, nel 2024 è disponibile il Reddito Energetico Nazionale, destinato alle famiglie a basso reddito, come puoi leggere in questa pagina dedicata del GSE.

Fai i tuoi confronti

Richiedi almenoda diverse aziende e prenditi il tempo necessario per analizzarli attentamente.

Non limitarti a confrontare solo i prezzi, ma valuta anche le caratteristiche tecniche degli impianti, le garanzie offerte, i servizi inclusi e le tempistiche di installazione.

Non affrettarti a scegliere la prima offerta che trovi: leggi attentamente ogni preventivo, prestando particolare attenzione ai dettagli e se qualcosa non ti è chiaro, non esitare a chiedere chiarimenti all'azienda.

