Albenga, LaerH riparte: tutti i lavoratori in fabbrica, previste nuove assunzioni

A sei mesi dall’incendio che ha compromesso il ciclo produttivo dello stabilimento LaerH ad Albenga, arriva la notizia tanto attesa: entro la prima settimana di giugno tutti i 50 dipendenti torneranno in fabbrica. Non solo. L’azienda prevede anche l’assunzione di quattro nuove risorse, tra cui un lavoratore che era rimasto escluso dalla riorganizzazione per contratto in scadenza.

Il punto della situazione è stato fatto ieri durante un incontro di coordinamento, in videoconferenza, ospitato dalla sede dell’Unione Industriali di Savona. Presenti il direttore di LaerH Giuseppe Alfieri, le segreterie sindacali di Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil e gli ex delegati Rsu.

Dopo l’emergenza, LaerH ha attivato la cassa integrazione, gestita con un sistema di rotazione. Il rientro è stato progressivo: “Da dicembre siamo passati da 15-16 persone al lavoro, poi una trentina, fino alle attuali quasi 50 unità. Ora ci siamo: l’intero organico tornerà finalmente operativo entro pochi giorni”, spiega Simone Mara, segretario Fim Cisl Savona.

Nel tempo, LaerH ha lavorato per rafforzare le prospettive future, diversificando i rapporti commerciali pur mantenendo un legame strategico con lo stabilimento di Villanova d’Albenga, ora destinato a passare sotto al colosso turco Baykar.

“È chiaro che l’azienda ora deve dimostrare di avere un piano industriale solido, che preveda investimenti strutturali, una nuova organizzazione del lavoro e un’attenzione concreta alla sicurezza per i lavoratori”, afferma ancora Mara. “Il territorio e le organizzazioni sindacali credono nel rilancio di LaerH, io ci credo profondamente. Se migliorerà il dialogo sindacale e le condizioni di lavoro, le opportunità non mancheranno. LaerH può diventare una realtà strategica per l’intera provincia, anche grazie alle prospettive legate all’ex Piaggio, ora Baykar. Le competenze presenti in azienda sono un patrimonio prezioso e le quattro assunzioni previste vanno lette come un primo, importante passo in avanti”.

Anche Cristiano Ghiglia, della Fiom Cgil, vede segnali positivi ma sottolinea la necessità di accelerare: “Incontro positivo ma ancora interlocutorio. Bene la chiusura della cassa integrazione e l’intenzione di stabilizzare e aumentare l’organico. Tuttavia, serve concretizzare quanto annunciato in termini di investimenti per rinnovare lo stabilimento. LaerH ha il potenziale per giocare un ruolo centrale nel settore, ma servono atti concreti”.

Prossimo incontro e assemblea dei lavoratori già fissata per l’11 giugno.