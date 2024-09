I segreti nascosti del Nord Italia: le più belle escursioni per l'estate e l'autunno 2024

L'Italia è uno dei Paesi più belli del mondo. Confermato da coloro che ci vivono, da moltissimi di coloro che la visitano e dai numeri sul turismo , la nostra Penisola non ha assolutamente niente da invidiare a nessuno. Dal Nord al Sud siamo colmi di meraviglie paesaggistiche, di cultura e di storia, di scorci e di vicoli che suscitano in tutti noi emozioni indescrivibili. Per vivere nella maniera più autentica possibile il Nord Italia, tuttavia, non c'è niente di meglio di una passeggiata nel bel mezzo della natura.

Questo non significa che non ci sia nient'altro da fare, basti pensare, tra le tante, alla meravigliosa città di Venezia, nella quale abbiamo l'opportunità di allontanarci per un attimo dai sentieri battuti e di goderci un romantico ed emozionante giro privato in gondola attraverso i canali della città. Per chi ama queste escursioni in natura ma allo stesso tempo intende dedicarsi anche ad attività di svago le opportunità non mancano di certo. Infatti, al termine di una giornata di esplorazione i turisti possono visitare i due casinò locali: il Cà Noghera e il Cà Vendramin, due delle cinque sale da gioco presenti nel nostro Paese. Le altre case da gioco si trovano tutte nel nord Italia e, per la precisione sono ubicate in Valle D’Aosta (casinò de la Vallée a Saint-Vincent), Sanremo (casinò di Sanremo) e Como (casinò di Campione). Appare evidente come nemmeno uno di questi si trovi nel centro-sud Italia; ciò obbliga i cittadini centro-meridionali dello Stivale che non intendono viaggiare per raggiungere una delle cinque mete sopracitate, a mettersi alla ricerca dei casinò online per giocare a Blackjack, Poker, slot online etc.

Il Cammino Celeste e Via Claudia Augusta

Oltre alle tante bellissime città e Regioni del Nord Italia da poter visitare, tra cui anche la Liguria, che recentemente ha registrato dei numeri da record per quanto concerne il turismo, ci sono tanti percorsi naturali da poter effettuare. Tra questi rientra senza ombra di dubbio il Cammino Celeste, un percorso situato in Friuli Venezia Giulia sicuramente adatto ai camminatori allenati. Il cammino, prettamente naturalistico, attraversa i paesaggi montuosi dell'intera Regione. L'itinerario, che parte dalla Basilica patriarcale di Santa Maria Assunta per poi arrivare fino al Santuario del Monte Lussari, non è nulla di troppo complesso.

La lunghezza totale è di circa 210 kilometri, motivo per il quale per essere visitato interamente occorrono perlomeno una decina di giorni di percorrenza. Il periodo ideale, ad ogni modo, è proprio questo, quello che abbraccia primavera, estate ed autunno. Adatto a tutti, invece, è il cammino che vede come protagonista Via Claudia Augusta, un'antichissima via romana risalente addirittura al 15 a.C. Partendo direttamente da Bolzano, ad un certo punto del percorso, precisamente a Trento, quest'ultimo si suddivide in due punti diversi: il primo in direzione Altino, mentre il secondo si dirige verso Ostiglia, nel mantovano. La lunghezza complessiva del cammino è di 600 km, motivo per cui i giorni di percorrenza risultano essere circa 19 tappe giornaliere.

Via degli Abati e Via degli Dei

Se volete cimentarvi in un cammino un pochino più complesso, allora questo, Via degli Abati, è ciò che fa per voi. Partendo direttamente da Pavia, il percorso si insinua esattamente al centro dell’Appennino Tosco-Emiliano, per poi arrivare a concludersi all'altezza di Pontremoli. Nel bel mezzo del vostro sentiero avrete l'opportunità di imbattervi in borghi storici quali Bobbio, caratterizzato dalla presenza di un'Abbazia nella quale sono conservate le spoglie dell'abate irlandese San Nicolò, Bardi e Borgotaro. La lunghezza totale è di circa 190 kilometri, questo comporta un percorso di percorrenza pari a 8 tappe giornaliere. Molto interessante è anche la Via degli Dei, nota ai più con questo nome poiché attraversa varie località le quali presentano nomi mitologici. Tra queste, ad esempio, rientrano il Monte Adone e il Monte Venere. Il percorso permette a chi lo vuole intraprendere di volgere lo sguardo su borghi storici e tesori archeologici e artistici di una certa rilevanza, come il Contrafforte Pliocenico con i suoi fossili, l’acropoli di Fiesole, il teatro romano e l'acquedotto romano di Sasso Marconi. Il cammino, per l'appunto, è assolutamente adatto a tutti, tanto che può essere effettuato anche in compagnia di un amico a quattro zampe. Per una lunghezza complessiva di 120 kilometri, il tempo di percorrenza equivale più o meno a 4, 5 o massimo 6 giorni.

Sentiero Liguria