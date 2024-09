Europa League: uno sguardo approfondito alle avversarie della Roma

L’urna di Monte Carlo ha tracciato il cammino per la nuova edizione dell’Europa League, una competizione che promette di essere entusiasmante, non solo per i tifosi ma anche per le scommesse Europa League. La Roma di Daniele De Rossi è considerata la terza favorita per la vittoria finale, con una quota di 8.50, subito dietro le due big inglesi, Tottenham (5.50) e Manchester United (5.75). L’altra italiana in gara, la Lazio, è attualmente valutata a 14.00, rientrando così nella top ten delle squadre con maggiori possibilità di successo.

I giallorossi affronteranno un totale di otto partite, equamente suddivise tra casa e trasferta: all’Olimpico ospiteranno Eintracht Francoforte, Sporting Braga, Dynamo Kiev e Athletic Club, mentre in trasferta se la vedranno con Tottenham, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise ed Elfsborg.

PRIMA FASCIA - Il Tottenham, reduce da una stagione senza competizioni europee, ha investito pesantemente sul mercato, spendendo 135 milioni di euro per rinforzare la rosa. Gli acquisti di Dominic Solanke, Archie Gray e Wilson Odobert dimostrano la volontà degli Spurs di tornare a essere protagonisti, come nel 2018-2019, quando raggiunsero la finale di Champions League. Anche l'Eintracht Francoforte, con un sesto posto in Bundesliga, si affaccia alla competizione con ambizioni. Il nuovo allenatore Dino Toppmoller può contare su un mix di esperienza, come quella di Mario Gotze, e gioventù, rappresentata dal neo arrivato Hugo Ekitiké.

SECONDA FASCIA - La Roma incrocerà una squadra olandese per la quinta stagione consecutiva. Dopo Ajax, Vitesse e Feyenoord, sarà il turno dell'AZ Alkmaar, una squadra in cerca di un nuovo leader dopo la partenza di Vangelis Pavlidis. Tra i volti da tenere d'occhio ci sono Peer Koopmeiners e Ruben Van Bommel, nomi importanti nel panorama calcistico europeo. Dall'altra parte, lo Sporting Braga, alla sua 21esima partecipazione in Europa League, si presenta con grande esperienza, capitanato da Ricardo Horta, leader indiscusso della formazione portoghese.

TERZA FASCIA - La Dynamo Kiev, eliminata dagli spareggi di Champions League dal Salisburgo, ritorna a competere in Europa League. Seconda in campionato, alle spalle dello Shakhtar, la squadra ucraina ritrova la Roma dopo 17 anni, ricordando il controverso precedente del 2004. C’è poi l’Union Saint-Gilloise, mina vagante del torneo e straordinaria protagonista da neopromossa in Belgio nel 2021, rappresenta una sfida intrigante: la giovane formazione belga è guidata da Sebastien Pocognoli ed è alla sua terza partecipazione consecutiva.

QUARTA FASCIA - L'Athletic Club di Ernesto Valverde era certamente il pericolo maggiore dalla quarta fascia. Dopo sei anni di assenza dalle competizioni europee, i baschi puntano su Nico Williams, uno dei talenti emergenti del calcio spagnolo. Infine, l'Elfsborg, allenato dall'ex centrocampista Oscar Hiljemark, rappresenta una sfida da non sottovalutare, soprattutto in condizioni climatiche avverse durante le trasferte invernali in Svezia.

