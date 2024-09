Albenga e Ceriale unite nella richiesta di calamità naturale dopo il maltempo distruttivo

I Comuni di Albenga e Ceriale uniscono le forze per affrontare l'emergenza scaturita dall'ondata di maltempo del 5 settembre scorso, che ha colpito duramente il territorio ingauno e cerialese. Le due amministrazioni lavorano insieme per rappresentare al meglio la gravità della situazione e rafforzare la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale, necessario per ottenere i fondi e gli interventi urgenti che possano aiutare cittadini e imprese a risollevarsi dai danni subiti.

"Ho avuto modo – conclude Passino – di confrontarmi anche con il presidente del Consiglio Comunale di Ceriale Nadia Viglizzo e inoltrarle la bozza della nostra delibera per permettere ai loro uffici di adeguarla alle esigenze emerse sul territorio. Anche Ceriale ha manifestato l’intenzione di deliberare in tal senso in modo da far pervenire una richiesta ancor più forte proveniente da tutto il territorio colpito dal grave evento alluvionale intercorso nella notte tra il 4 e 5 settembre".