Verso il futuro di Pietra Ligure: al Teatro "Moretti" la presentazione del progetto di restyling degli ex cantieri navali Rodriquez

In forza del deposito, da parte della società Pietra Ligure S.r.l., di una istanza per l’identificazione di un iter procedimentale finalizzato alla presentazione di una variante al progetto di riqualificazione dell’area degli ex cantieri navali Rodriquez, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza all'illustrazione della proposta degli indirizzi progettuali aggiornati, che si terrà giovedì 18 aprile, alle ore 21, presso il Cinema Teatro Comunale Guido Moretti (Piazza Castello, 1 - Pietra Ligure).

Interverranno per la proprietà il Dott. Massimo Tivegna, consigliere delegato POLIFIN e per la controllata COSTIM, gruppo industriale integrato nel settore dello sviluppo immobiliare e rigenerazione urbana che ha in capo lo sviluppo dell’aggiornamento dell’idea progettuale, l’Amministratore Delegato Davide Albertini Petroni. Nel corso dell’evento, l’architetto Stefano Boninsegna dello Studio GLA – Genius Loci Architects, illustrerà il concept del progetto.

"Riteniamo fondamentale condividere immediatamente con la cittadinanza questo passaggio importante richiestoci pochi giorni fa dalla società proprietaria dell’area – dichiarano dall’amministrazione comunale - Fino al 2014 era stato portato avanti un progetto dall’allora proprietà Gruppo Colaninno di cui era stato ultimato tutto l’iter procedurale ma, causa la crisi internazionale e il sopraggiungere dell’emergenza covid con tutto ciò che questo ha significato, non sono stati portati avanti i lavori".

"Il cambio di rotta è arrivato negli ultimi anni con il subentro della nuova proprietà che, dopo aver avviato interlocuzioni informali con Regione Liguria, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e l’Amministrazione comunale, ha formalizzato la volontà di procedere con la richiesta di una variante al progetto. Abbiamo chiaro, come messo nero su bianco nel programma elettorale con cui ci siamo presentati alla cittadinanza nel 2019, il mutato contesto sociale ed economico intercorso dall'approvazione del progetto ad oggi in essere e vogliamo rendere partecipe tutta la cittadinanza di questo passaggio ulteriore diventato concreto solo negli ultimi giorni. Tutto il resto, comprese certe esternazioni e soprattutto i progetti non veritieri, sono mere speculazioni da campagna elettorale", proseguono.

"Riteniamo che l’appuntamento di giovedì sera sia un momento fondamentale e decisivo per l’iter di questo progetto che costituisce un importante strumento per apportate una significativa riqualificazione e rigenerazione del nostro contesto urbano e territoriale. Vi aspettiamo numerosissimi per guardare insieme al futuro di Pietra Ligure!", concludono dall'amministrazione.