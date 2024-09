Regionali, Filippo Marino ufficializza la candidatura nella lista di Fratelli d'Italia

In Fratelli d'Italia, partito in crescita nel Savonese, c'è la corsa ad una candidatura alle regionali. Si sta ancora lavorando a quelli che saranno tutti i cinque nomi della lista a sostegno del candidato presidente Marco Bucci ma ora, tra quelli certi, c'è Filippo Marino, coordinatore cittadino a Savona. A confermarlo sono i manifesti che si sono visti in alcune parti della città.