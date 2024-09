Grave incidente sulla Sp 42 a Cosseria: muore il conducente di un'auto, un minore al Gaslini in elisoccorso

Secondo quanto riferito, l'uomo si trovava alla guida dell'auto nella quale insieme a lui viaggiavano due minori. Per uno di loro si è reso necessario il trasferimento in codice rosso al Gaslini di Genova con l'elisoccorso Grifo (che ha raggiunto la Val Bormida con non poche difficoltà a causa delle condizioni meteo) mentre l'altro è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona.

Per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la Sp 42 Cengio - San Giuseppe di Cairo è chiusa (dopo il bivio per le mule) nei due sensi di marcia. Per chi giunge da Cairo e da Carcare è consigliato il passaggio per Lidora - Marghero e Montecalasu SP 28 BIS direzione Millesimo, viceversa per chi viaggia nella direzione opposta.