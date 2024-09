Asl2, incontri sul territorio per illustrare il ruolo degli infermieri di famiglia e comunità

L'oratorio de' Disciplinanti di Finalborgo che ospiterà l'incontro per il Distretto Finalese

Riguardano il territorio dei distretti sociosanitari i vari incontri organizzati dall'Asl per presentare ai cittadini i servizi offerti e per far conoscere l'importante ruolo degli infermieri di famiglia e comunità.

"Questi incontri - spiega l'Asl2 - rappresentano un'opportunità preziosa per comprendere meglio le risorse sanitarie disponibili, in linea con la riorganizzazione territoriale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".

Ecco il calendariod egli incontri:

Distretto Albenganese, Mercoledì 25 Settembre 2024 - ore 17.30 Sala G. Gollo – Piazza G. Gollo n. 8- Cisano sul Neva; Giovedì 26 Settembre 2024 - ore 16.00 Sala Conferenze sita presso il Centro Civico Semur-en-Auxois in Piazza San Matteo – Laigueglia.

Distretto Finalese: Giovedì 26 Settembre 2024 - ore 16 a Sala delle Capriate - Oratorio De’ Disciplinanti di Santa Caterina - Finalborgo

"Tutta la cittadinanza è invitata a intervenire - spiega l'Asl - al fine di approfondire la conoscenza dei servizi sanitari e favorire un dialogo costruttivo che possa migliorare la qualità dell’assistenza offerta sul territorio".