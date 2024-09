Inchiesta corruzione in Liguria: il 30 ottobre l'udienza per i patteggiamenti di Toti, Spinelli e Signorini

Sarà il gup di Genova a decidere sui patteggiamenti richiesti e sugli accordi raggiunti per evitare il processo, dopo l'inchiesta sulla corruzione in Liguria.



È stata fissata per il prossimo 30 di ottobre l'udienza davanti al giudice per l'accoglimento o meno dell'accordo tra procura di Genova e le difese dell'ex presidente della Regione Giovanni Toti, dell'ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini, e del terminalista Aldo Spinelli.



Dopo l'udienza e la camera di consiglio il giudice si esprimerà sull'accoglimento o meno dei tre diversi accordi di patteggiamento, così come sono stati proposti, o sull'eventuale rigetto.