Elezioni, incontro tra il candidato presidente Bucci e Marco Scajola: “Ci siamo confrontati sulle priorità del ponente ligure”

"Abbiamo approfondito quanto fatto fino a oggi e quanto andrà portato avanti nei prossimi anni- sottolinea l'assessore Scajola-. Un incontro operativo, certamente proficuo, con l'obiettivo di dare forza al percorso intrapreso per migliorare la nostra Liguria partendo dalle infrastrutture che ne caratterizzeranno presente e immediato futuro. Abbiamo inoltre fatto un focus sul territorio imperiese, che da anni rappresento, sulla sua economia e sui settori strategici per la sua crescita. Un occhio di riguardo andrà allo sviluppo turistico e delle piccole e medie imprese, alla valorizzazione dell'entroterra e alla tutela dei lavoratori frontalieri di cui, tra le altre cose, anche Bucci è stato un rappresentante lavorando diversi anni in territorio svizzero".