Master pinnato: doppio argento mondiale per Cristina Francone

Tornata al pinnato dopo una “parentesi” nel settore apnea (che l’ha vista pluricampionessa e primatista mondiale), Cristina Francone, della USS Dario Gonzatti, dimostra ancora una volta la sua grande classe e ottiene un fantastico risultato anche ai mondiali in acque libere, nel mare di Carry Le Rouet (Marsiglia).



La competizione era aperta agli atleti over 30 che hanno gareggiato in rappresentanza dei loro club. L’atleta della Gonzatti è stata doppiamente impegnata, cimentandosi sulla distanza dei 1000 m sia nella specialità pinne (bifin) sia in quella a monopinna (surface). Nella gara a mono, è salita al secondo gradino del podio, dietro all’atleta di casa Christelle Mascot (C.S. Gravenchon) con un distacco di una manciata di secondi.



La prova di Cristina (categoria Master 40) è stata eccellente considerando che ha ottenuto il secondo tempo tra tutte le partecipanti, incluse le atlete Master 30, sicuramente avvantaggiate, almeno per motivi anagrafici. A testimoniare il livello tecnico della prestazione di Cristina (classe 1975) è il tempo da lei stabilito (10’ 24”) con il quale non avrebbe sfigurato anche nella gara riservata alle atlete selezionate per i mondiali assoluti, tenutisi nella stessa sede che a distanza di pochi giorni ha ospitato le gare Master.



Cristina ha bissato l’argento anche nella gara a pinne, dimostrando la sua versatilità, con il tempo di 11’ e 37”. “A mono so di aver fatto molto bene, ma la gara a pinne non mi ha lasciata troppo contenta” ha dichiarato Cristina a caldo. Tuttavia, è da notare come sia suo il terzo tempo assoluto, segno che anche con le pinne Cristina abbia una marcia in più rispetto alle avversarie di qualsiasi categoria. Dopo aver archiviato un record del mondo in piscina sui 400 monopinna (oltre alle numerose medaglie vinte anche nelle gare a pinne sempre ai mondiali in vasca), la stagione 2024 dell’atleta della Gonzatti si chiude quindi in bellezza e preannuncia una prossima stagione alla grande.