Lunedì la consegna dei premi "LND Liguria Coppa Disciplina" per gli anni 2023 e 2024

Lunedì prossimo, alle ore 18:30, si terrà presso il Tower Airport di Genova l'assemblea ordinario del Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti. All'ordine del giorno, la designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area territoriale di appartenenza, unitamente all'indicazione di candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale.



Oltre al brindisi natalizio, sarà anche l'occasione per la consegna da parte de Presidente Giulio Ivaldi e del Consiglio Regionale dei premi "Coppa Disciplina" alle società vincitrici per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024. Durante la serata verranno consegnati anche analoghi riconoscimenti in riferimento alle delegazioni di Chiavari, Imperia, La Spezia e Savona.

Stagione 2023/2024. Liguria. Eccellenza S.C.D. Rivasamba H.C.A.Promozione A.S.D. Vallescrivia 2018 B. Promozione A.S.D. Ceriale Progetto Calcio A. Prima Categoria A.S.D. Speranza 1912 F.C. B. Prima Categoria A.S.D. Polis. Pieve Ligure D. Prima Categoria Ssd Rl Argentina Arma A. Prima Categoria A.S.D. Follo Football Club E. Prima Categoria A.S.D. Superba Calcio 2017 C. Under 19 Regionale A.S.D. Cairese Ea. Under 19 Regionale U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio Eb. Eccellenza Femminile A.S.D. Football Genova Calcio. Eccellenza Femminile F.C. Vado. Under 19 Regionale Femminile A.S.D. Football Genova Calcio. Calcio A 5 Serie “C” A.S. Genova Calcio A Cinque. Calcio A 5 Serie “C” Femminile Pol. Vallecrosia Academy Asd. Campionato Regionale Under 17 S.S.D. Imperia Calcio Srl A. Campionato Regionale Under 17 G.S. Arci Pianazze B. Torneo Regionale Under 16 Ssdarl Athletic Club Albaro B. Torneo Regionale Under 16 A.S.D. Citta Di Savona A. Campionato Regionale Under 15 F.C. Vado A. Campionato Regionale Under 15 A.C.D. Entella B. Torneo Regionale Under 14 A.P.D. Colli Ortonovo B. Torneo Regionale Under 14 A.S.D. Arenzano Football Club A. Regionale Under 17 Femminile A.S.D. Calcio Femminile Superba. Regionale Under 15 Femminile A.S.D. Football Genova Calcio. Regionale Under 17 Calcio A 5 A.S.D. A.N.P.I.Sport E.Casassa. Regionale Under 15 Calcio A 5 A.S.D. Nuova Oregina S.R.L.Regionale Under 15 Calcio A 5 A.S.D. Borgoratti.





Stagione 2022/2023. Liguria. Eccellenza A.S.D. Football Genova Calcio. Promozione A.S.D. Football Club Bogliasco B. Promozione A.S.D. Pietra Ligure 1956 A. Prima Categoria A.S.D. Area Calcio Andora A. Prima Categoria A.C.D. Riese D. Prima Categoria U.S.D. Quiliano&Valleggia B. Prima Categoria U.S.D. Santerenzina E. Prima Categoria A.S.D. Goliardica Genovese 1967 C. Campionato Under 19 Regionale U.S.D. Campomorone Sant Olcese Ea. Campionato Under 19 Regionale U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio Eb. Campionato Under 17 Regionale U.S.D. Campomorone Sant Olcese A. Campionato Under 17 Regionale S.C.D. Ligorna 1922 B. Torneo Under 16 Regionale F.C. Vado A. Torneo Under 16 Regionale G.S. Arci Pianazze B. Campionato Under 15 Regionale S.C.D. Ligorna 1922 B. Campionato Under 15 Regionale A.S.D. Ospedaletti Calcio A. Torneo Under 14 Regionale S.S.D. Sanremese Calcio S.R.L. A. Torneo Under 14 Regionale A.S.D. Football Club Bogliasco B. Regionale Calcio A 5 Serie “C” A.S.D. Airole F.C. A. Regionale Calcio A 5 Serie “C” A.S.D. Citta Giardino Marassi B. Calcio A 5 Serie “C” Femminile S.C. Molassana Boero A.S.D. B. Calcio A 5 Serie “C” Femminile A.S.D. Futsal Club Genova B. Calcio A 5 Serie “C” Femminile U.S. Priamar 1942 Liguria Asd A. Calcio A 5 Serie “C” Femminile A.S.D. San Siro Di Struppa B. Under 19 Regionale Calcio A 5 U.S. Parrocchia Caramagna Asd A. Under 19 Regionale Calcio A 5 A.S.D. Futsal Club Genova B. Under 17 Regionale Calcio A 5 U.S.D. Campomorone Sant Olcese. Under 17 Regionale Calcio A 5 A.S.D. Pro Pontedecimo Calcio. Under 15 Regionale Calcio A 5 A.S.D. Nuova Oregina S.R.L.. Eccellenza Femminile A.S.D. Football Genova Calcio. Regionale Under 17 Femminile A.C.D. Entella. Regionale Under 15 Femminile A.S.D. Calcio Femminile Superba.