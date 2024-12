49° Invernale del Tigullio: tutti i vincitori della prima manche

Koyre Spirit of Nerina (ORC A-B), Pomella J (ORC C), Mary Star of the Sea (J80), India (Libera A) ed Hell Cat (Libera B). Sono gli equipaggi vincitori della prima manche del 49° Campionato Invernale del Tigullio, la rassegna di vela d'altura in programma sino al 16 febbraio 2025 con organizzazione a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S.Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.

Giornate all'insegna della tramontana, con vento di media intensità. Week end denso, con tre prove e la cerimonia di premiazione presso il Circolo Nautico Lavagna. "Ancora una volta l'Invernale del Tigullio regala grandi emozioni e la certezza di percorsi apprezzati da partecipanti che continuano a scrivere belle pagine di questa manifestazione - commenta il deus ex machina Franco Noceti - La pausa natalizia servirà per ricaricare le pile e ripresentarsi il 18 e 19 gennaio 2025 con la voglia di continuare a divertirsi, passare ore liete e chiaramente portare la propria imbarcazione nella miglior posizione possibile.



Koyre Spirit of Nerina, il Swan 42 di Federico Borromeo (YCCS), firma la prima manche della classifica ORC A-B davanti a Chestress3, il J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI), e To Be, l'Italia 11.98 di Stefano Rusconi (YCI), vincitori di una prova ciascuno così come Capitani Coraggiosi, l'X 41 di Felcini e Campodonico ORC C nel segno di Pomella, il J.92 S di Nicola Vivanet (LNI Santa Margherita Ligure).

Sease, il Farr 30 di Giacomo e Franco Loro Piana (YC Costa Smeralda), e Padawan, il Farr 30 di Donald Hart (LNI Sestri Ponente), si collocato in seconda e terza posizione. Tutto questo in un week end dove a vincere sono Mare Chiaro (Gennaro e Giovanna Cascitelli - YC Gaeta), J Lab (Carlo Zorzi - LNI Chiavari) e Melgina (Paolo Brescia - YCI).

Mary Star of the Sea festeggia nella classe J80: sul podio si consolidano Jayrose di Simone Agrosi e Daniel Spada (LNI Genova) e J Bes di Eros Rossi (CV Sori). In Libera A filotto di India, il Solaris 44 di Riccardo Cielo (Orza), con en plein di successi. Aria (Vismara 45 di Azzimonti e Preda/CN Rapallo) mantiene la seconda posizione davanti ad Alegher...do, il First 45 di Enrico De Marchi (YC Chiavari). Nella classe Libera B, con un tris di affermazioni, Hell Cat, il Farr 31 di Valerio e Leporatti, porta a termine il sorpasso su Celestina 3 di Campodonico e Vernengo (LNI Chiavari). Scheggia, il First 31.7 di Rossi (LNI) è terzo.

Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.