Approvato il bilancio regionale, Scajola: "Si chiudono quattro anni di lavoro straordinario"

Con l’approvazione odierna, in Consiglio regionale, della legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2025 e del bilancio di previsione triennale correlato si è conclusa l’undicesima legislatura iniziata nel 2020.

"Quattro anni di intenso lavoro in cui, da assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, ho potuto apprezzare il lavoro svolto da tutti i consiglieri, con i quali c’è sempre stata un’ottima collaborazione – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Tantissime le pratiche portate avanti per far crescere la nostra Liguria e, in particolare, la provincia di Imperia che ha ricevuto risorse senza precedenti per: la rigenerazione urbana con 13,5 milioni di euro per 47 interventi, il demanio marittimo con oltre 2,5 milioni di euro per lavori di sicurezza, pulizia e accessibilità delle nostre spiagge, l’edilizia con 17 milioni di stanziamento tra scolastica e popolare".

"Deleghe che ho ricoperto con impegno e determinazione, così come fatto con la Formazione dall’ottobre 2022. Abbiamo dato una spinta incredibile al Fondo sociale europeo programmando, in meno di due anni, 191 milioni di euro per oltre 30mila destinatari liguri adottando misure storiche come gli Asili nido gratis o Dote sport e, al contempo, portando avanti eventi formativi d’eccellenza in tutto il territorio da Sarzana a Ventimiglia per 365 giorni l’anno. La volontà è quella di proseguire sul percorso tracciato – conclude Scajola- per continuare a migliorare la nostra terra e renderla sempre più protagonista", conclude Scajola.