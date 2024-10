La linea ferroviaria "Savona - San Giuseppe di Cairo - Acqui Terme" spegne 150 candeline: convegno e mostra al teatro "Chebello"

La quiete autunnale delle valli liguri e piemontesi sarà presto interrotta da un evento speciale, un’occasione che intreccia storia, passione e futuro. Il prossimo 19 ottobre, alle ore 15.30, il suggestivo teatro comunale "O. Chebello" di Cairo Montenotte aprirà le sue porte per accogliere appassionati, curiosi e nostalgici in un convegno dedicato ai 150 anni dall’apertura della storica linea ferroviaria Savona - San Giuseppe di Cairo - Acqui Terme.

Organizzato dal Treno Club Savona con il patrocinio del comune di Cairo Montenotte, l’evento promette di essere un tuffo nel passato, raccontando la nascita e l’evoluzione di questa ferrovia che, sin dal 1874, ha unito le regioni tra il Mar Ligure e le colline del Piemonte, aprendo una via di collegamento non solo geografico, ma anche culturale ed economico.

Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, in cui la voce della storia si intreccerà alle immagini di un passato che rivive tra le parole dei relatori e i ricordi fotografici. La ferrovia, con le sue locomotive a vapore che un tempo sbuffavano tra monti e mare, i suoi binari che attraversano paesaggi mozzafiato e le stazioni che hanno visto passare generazioni di viaggiatori, sarà protagonista di racconti affascinanti. Come nacque questa linea? Quali sfide furono affrontate per costruirla? E come ha contribuito, nei decenni, allo sviluppo delle comunità circostanti? Tutto questo verrà svelato, portando alla luce aneddoti e dettagli che forse molti hanno dimenticato o mai conosciuto.

Ma l’evento non sarà solo una celebrazione del passato. Durante il convegno, si guarderà anche al presente e al futuro di questa importante infrastruttura. Verranno analizzate le prospettive attuali della linea, che, nonostante l’età, ha ancora un potenziale straordinario. Nel contesto delle grandi difficoltà viarie che affliggono le province liguri e piemontesi, si discuterà del ruolo strategico che questa ferrovia può svolgere per alleviare il traffico stradale e rilanciare i collegamenti passeggeri e merci. Un’occasione per riflettere su come un’antica linea ferroviaria possa rappresentare una risposta moderna alle esigenze di mobilità sostenibile e crescita economica.

Come anticipazione del grande convegno, sabato 12 ottobre, alle ore 16.30, sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata alla linea ferroviaria, accompagnata dall’esposizione di un’opera che farà brillare gli occhi dei più piccoli e farà tornare bambini anche i grandi: il grande plastico ferroviario "Cinque Terre", realizzato con maestria dal Treno Club Savona.

La riproduzione rappresenta una delle meraviglie della costa ligure, con i suoi piccoli treni che sfrecciano tra i colorati borghi delle Cinque Terre, sospesi tra mare e montagna. Un capolavoro di modellismo che non smette di affascinare generazioni di appassionati e che resterà esposto al pubblico nei giorni seguenti. I visitatori potranno perdersi tra i dettagli minuziosi, osservando i treni attraversare gallerie, ponti e stazioni, e sognare di essere anche loro a bordo di quelle carrozze in miniatura, pronti a partire per un viaggio immaginario lungo la costa ligure.

La mostra e la riproduzione saranno aperte al pubblico nei seguenti orari: sabato 12 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30; domenica 13 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30; sabato 19 ottobre, giorno del convegno, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30; domenica 20 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

Questo appuntamento non sarà solo per gli appassionati di ferrovie o modellismo. È un evento per tutti coloro che desiderano conoscere un pezzo di storia che ha contribuito a modellare il nostro territorio, per chi vuole riflettere sul futuro delle nostre vie di comunicazione e, soprattutto, per chi desidera immergersi in un racconto fatto di rotaie, paesaggi e persone. Un invito a viaggiare con la memoria e con il cuore lungo una linea ferroviaria che, ancora oggi, è simbolo di connessione e progresso.