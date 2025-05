Savona, il Comitato territoriale dei quartieri Villapiana - La Rusca presenta i suoi candidati alla città

In attesa del 28 e 29 giugno, data delle votazioni per eleggere i direttivi dei Comitati territoriali, quello in fase di nuova costituzione di Villapiana - La Rusca si presenta alla città.

"Si avvicina la formalizzazione della nascita del nostro comitato territoriale - spiega il coordinamento uscente - il 28 si terranno le votazioni on line e il 29 si terranno le votazioni in presenza presso La Generale. Nell’avvicinarci a tale data abbiamo pensato ad un momento di presentazione ufficiale dei numerosi candidati che hanno dato la loro disponibilità al direttivo".

L'appuntamento è il 12 giugno alle 21 alla SMS La Generale di via San Lorenzo; nell'incontro verrà discusso l'ordine del giorno che prevede: presentazione dei candidati, decisione in relazione al numero dei membri del direttivo, organizzazione logistica del seggio elettorale.