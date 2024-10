I benefici del bagno nella vasca idromassaggio: relax e terapia a casa propria

Non occorrono studi scientifici approfonditi per sapere che fare il bagno in una vasca idromassaggio fa bene: basta provarlo almeno una volta nella vita e non si può più farne a meno. Premesso questo, non tutti sanno che, al di là del benessere che fa provare, il bagno in una vasca idromassaggio ha ulteriori benefici, alcuni anche insospettabili. Se volessimo andare nei dettagli si potrebbero scrivere dei lunghi trattati, ma proveremo a sintetizzare i principali benefici nelle prossime righe.

Migliora la circolazione periferica

Il connubio fra l'acqua del bagno e l'aria dell'idromassaggio genera un movimento massaggiante che sollecita delicatamente i muscoli e ravviva la circolazione periferica. In sostanza, grazie alle vasche idromassaggio (come quelle proposte da Spalina , ad esempio) si può avere un maggior afflusso di sangue verso tessuti e pelle, che beneficiano quindi di una maggiore ossigenazione. Al tempo stesso, tale afflusso permette di regolarizzare la pressione arteriosa, fornendo quindi un ulteriore beneficio all'intera circolazione sanguigna. Ricordiamo che avere una buona circolazione periferica permette di godere di una pelle sempre viva e tonica.

Rinvigorisce l'elasticità della pelle

Sempre rimanendo in tema pelle, il bagno idromassaggio interviene anche sull'elasticità della stessa, perché le bollicine vanno a intervenire direttamente sul tessuto, favorendo l'eliminazione di tutte le impurità e le tossine. La maggior elasticità della pelle ha come vantaggio indiretto la prevenzione delle vene varicose.

Un alleato contro la ritenzione idrica

L'azione massaggiante della vasca idromassaggio è un toccasana perfino contro la ritenzione idrica: grazie ai continui solleciti dei getti d'aria sulla pelle, infatti, il corpo drena più facilmente i liquidi in eccesso, provocando quindi uno “sgonfiamento” di tutte quelle zone in cui ci sono ristagni.

Un aiuto contro i malanni di stagione

Se tutti i vantaggi sulla pelle erano in qualche modo anche facilmente ipotizzabili, il fatto che la vasca idromassaggio possa essere una perfetta soluzione contro la tosse e il raffreddore, cronici durante il periodo invernale, è un dato che molti ignorano. Eppure si tratta di una considerazione davvero semplice: i vapori generati da un bagno caldo fatto con una vasca idromassaggio hanno una grande azione decongestionante, il che quindi permette di liberare le vie respiratorie da tutti gli acciacchi tipici di quando fa freddo.

Ottima per il recupero muscolare

Il bagno in una vasca idromassaggio è una benedizione anche per i muscoli, tant’è che viene consigliato anche agli sportivi quando devono far recuperare le forze al proprio corpo dopo enormi sforzi. Nello specifico, le proprietà miorilassanti e decontratturanti di un bagno caldo fatto con la vasca idromassaggio sono consigliate per chi ha subito contratture muscolari, contusioni o distorsioni, da cui si recupera molto più facilmente e rapidamente. Ottimi risultati anche per chi soffre di patologie alla schiena, come ad esempio artrosi o reumatismi: in quel caso un paio di bagni alla settimana in una vasca idromassaggio sono meglio di qualsiasi prescrizione medica, perché riducono gli stati infiammatori e migliorano la flessibilità articolare.

Quando fare il bagno nella vasca idromassaggio?

Oltre ai benefici di natura fisica, il bagno in una vasca idromassaggio migliora lo stato di salute delle persone anche sotto l’aspetto mentale, perché numerosi studi hanno dimostrato che si tratta di un vero toccasana contro la stanchezza, l’insonnia e lo stress. A tal proposito, se è vero che ogni momento è buono per concedersi un bagno in una vasca idromassaggio, potendo scegliere l’ora ideale è quella prima di andare a dormire. Fare il bagno a fine giornata, infatti, non solo libera da tutte le tensioni accumulate durante il giorno, ma diventa un viatico per un perfetto sonno ristoratore.