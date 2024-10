Savona al TTG per presentare la candidatura a Capitale della Cultura. Roberta Milano: "Pronti a sfruttare al meglio anche l'Intelligenza Artificiale" (VIDEO)

"Nuove rotte per il turismo". All'insegna di questa bussola si orienta la candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027, nel suo progetto che è stato illustrato oggi allo stand Liguria al TTG Travel Experience di Rimini.

Roberta Milano, esperta di marketing e comunicazione turistica, spiega: "Siamo qui per la prima volta al TTG, credo anche come Città di Savona, per presentare la candidatura e, soprattutto, i suoi risvolti turistici per il 2027. Per noi diventa un obiettivo importantissimo per lo sviluppo di un turismo culturale innovativo che lasci qualcosa di concreto e permanente anche l'indomani, il primo gennaio del 2028. Per far questo, abbiamo lavorato tantissimo e oggi dimostreremo alcuni risultati".

"Con noi - spiega ai microfoni di Savonanews - ci sarà la rete territoriale formata da 40 Comuni che hanno aderito formalmente e sostengono Savona 2027. Inoltre, parleremo anche di innovazione, e in particolare di intelligenza artificiale. Savona è la prima destinazione in Italia ad aver aderito all'Associazione Nazionale Turismi AI, e questo ci fa molto piacere, perché insieme svilupperemo attività di promozione e formazione per gli operatori, in modo da utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale in vista del 2027".

Savona è la prima destinazione italiana ad aver aderito a Turismi AI: una città in movimento che guarda all’innovazione, al futuro e alle sfide globali, ma che ha già avviato una serie di attività per valorizzare e promuovere le eccellenze che testimoniano la sua forte vocazione turistica provinciale.

Non solo Savona città però, perché coinvolto è tutto il Savonese come comprensorio. La nostra è infatti la prima provincia turistica in Liguria, con il 32% dei pernottamenti totali, prima in Italia per Bandiere Blu (15 totali), l’ottava provincia italiana e prima in Liguria per tasso di turisticità, con 19,6 giornate medie di presenza per abitante. Ma è anche la seconda in Italia per numero di ristoranti per abitante e la settima per numero di alberghi per abitante, oltre ad essere quello della Torretta il quinto porto turistico in Italia, al primo posto tra i porti crocieristici italiani per destagionalizzazione.

Da qui la volontà di proporsi come “Laboratorio del turismo nel Mediterraneo”, insieme ai 40 Comuni che sostengono la candidatura e soprattuto agli operatori savonesi presenti al TTG. "Saranno presenti rappresentanti della parte Green, ben rappresentata dall'Outdoor di Finale Ligure, e della parte Blu, ossia il turismo legato al mare, non solo balneare, con il Golfo dell'Isola e i comuni che lo rappresentano", conclude Roberta Milano.

Le "Nuove rotte" rappresentano i flussi di merci, persone e culture che attraversano Savona, un porto dove si creano esperienze uniche e si scambiano idee, innovazione e sviluppo. In questo contesto, si può progettare un nuovo modello di futuro, che valorizza le storie economiche, politiche, scientifiche e culturali del territorio, con l'obiettivo di realizzare una transizione esemplare sia per l'Italia che per l'Europa. Attraverso queste nuove rotte di spazio, significato e condivisione, la candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura diventa un’opportunità per innescare processi di sviluppo sostenibile, beneficiando sia i cittadini di oggi che le generazioni future.

La Liguria partecipa alla 61ma edizione del TTG Travel Experience (leggi qui), in programma a Rimini, con uno spazio espositivo al Padiglione C5, Stand 424-517. In questi giorni numerosi visitatori e operatori del settore si sono "immersi" nelle atmosfere della Liguria, vivendo un'esperienza sensoriale inedita tra profumi, sapori e panorami mozzafiato.