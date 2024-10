Liguria protagonista al TTG Travel Experience 2024 di Rimini (VIDEO)

La Liguria partecipa alla 61ª edizione del TTG Travel Experience, in programma a Rimini dal 9 all'11 ottobre, con uno spazio espositivo che racconta il fascino unico della Via dell’Amore e le bellezze della Riviera. Nello stand della Regione Liguria (Padiglione C5, Stand 424-517, Fiera di Rimini), visitatori e operatori del settore potranno immergersi nelle atmosfere della Liguria, vivendo un'esperienza sensoriale inedita tra profumi, sapori e panorami mozzafiato.

Il concept dello stand prende ispirazione dalla recente riapertura della Via dell’Amore, il celebre sentiero lastricato che unisce Manarola e Riomaggiore, offrendo una vetrina che ricrea i panorami unici della Liguria tra rocce, mare e macchia mediterranea. I visitatori potranno idealmente percorrere questo tratto iconico, circondati dalle immagini della costa ligure e dalle eccellenze gastronomiche locali, come il pesto genovese, la focaccia, i formaggi tipici delle valli dell’entroterra, l’olio extravergine d’oliva Riviera Ligure DOP e i vini delle Cinque Terre.

Così Francesca Montaldo, responsabile Marketing Territoriale e Turistico Agenzia per la Promozione Turistica in Liguria: “Nello stand di Regione Liguria abbiamo ben 38 operatori, rappresentanti di tutta l’offerta turistica della Liguria. La stagione estiva si è chiusa molto bene, con numeri positivi e interessanti. Il dato più rilevante è stato quasi il 50% di presenza degli stranieri: è molto importante e questo dato dà solidità al mercato".

"Siamo al TTG perché i nostri operatori si possano interfacciare con i buyer nazionali e internazionali e continuare a lavorare con la distribuzione dell’offerta turistica - prosegue Montaldo - Stiamo lavorando con loro anche per prolungare la stagione estiva, lavorare sul prodotto e l’offerta turistica in tema di promozione dell’outdoor, della cultura, dei borghi dell’entroterra e dell’enogastronomia: questo contribuirà a rendere la nostra offerta sempre più integrata, interessante, per poterci proporre sui diversi pubblici di riferimento”.

Un ricco calendario di eventi animerà lo stand durante i tre giorni della fiera, che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per il settore turistico in Italia. Tra gli appuntamenti principali spiccano gli show cooking dello chef stellato Ivan Maniago, che proporrà piatti della tradizione ligure come “La Sbira” (la trippa alla genovese) e la carne di Cabannina alla brace, e le degustazioni durante il light lunch e il pranzo dedicato alla Via dell’Amore, con specialità come le torte salate della tradizione e la pasta artigianale con sughi tipici locali. Nel corso delle giornate, inoltre, lo stand offrirà anche aperitivi ai profumi di Liguria, con l'utilizzo di distillati tipici e la presenza di eccellenze del territorio, come i liquori al chinotto di Savona e le selezioni di formaggi e salumi locali.