Regionali, Tosi (FdI) presenta il programma elettorale del centrodestra ad Alassio: "Serata molto partecipata"

Antonella Tosi, candidata al consiglio regionale per FdI con Bucci Presidente, ieri sera, ha illustrato il programma del centrodestra, alla presenza delle istituzioni locali, simpatizzanti e amici ad Alassio all'hotel Savoia.

"E' stata una serata molto partecipata, nel corso della quale ho illustrato i punti centrali del programma del centro destra per le elezioni del 27 e 28 ottobre: turismo, infrastrutture, sanità e sicurezza. Altro punto che mi sta particolarmente a cuore e che mi occupo da tempo come socia Revisore Nazionale della Fidapa, è la condizione della donna nelle varie attività. Questo è un tema particolarmente sentito come quello della sicurezza nelle nostre città Ringrazio le autorità presentì che sono intervenute ad animare il dibattito", commenta la Tosi.