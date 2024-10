In possesso di 10 kg di marijuana a Pietra, confermato il carcere per la coppia arrestata dai carabinieri

L'arresto è stato convalidato e i Giudici per le indagini preliminari Emilio Fois e Laura De Dominicis hanno confermato il carcere per i due arrestati.

Questi gli sviluppi emersi nei confronti di un italiano 57enne e un 41enne albanese arrestati nei giorni scorsi per il reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, interrogati dai Gip alla presenza del Pubblico Ministero Luca Traversa, erano stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Savona per il possesso di circa 10 kg di marijuana e 1000 euro in contanti.

A far scattare gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine era stata la segnalazione di alcuni “movimenti insoliti” in una abitazione isolata sulle colline di Pietra Ligure, posizionata in una zona solitamente tranquilla, dove era stato indicato da alcuni giorni un andirivieni di persone ambigue e conosciute ai militari per la vicinanza con l’ambiente degli stupefacenti.

Nella giornata di venerdì visto il sopraggiungere di un’autovettura con a bordo un uomo sospetto, i carabinieri hanno deciso di intervenire nell’abitazione nel momento in cui pareva, con molta probabilità, che stesse avvenendo una consegna di sostanze stupefacenti.

All’arrivo dei militari, infatti, l’uomo giunto a bordo dell’autovettura stava consegnando due borsoni del tipo della spesa al proprietario di casa, ma alla vista dei carabinieri entrambi cercavano di fuggire, abbandonando le sacche nel cortile.

La fuga dei due uomini è però durata pochissimo, l’italiano proprietario di casa è stato fermato immediatamente, mentre l’albanese giunto in auto era fuggito inizialmente correndo a piedi nei boschi circostanti, ma è poi stato comunque inseguito e raggiunto dai carabinieri.

La sostanza stupefacente rinvenuta, il cui contenuto è stato poi accertato essere marijuana per circa 10 chilogrammi di peso, è stata sequestrata così come la somma di oltre mille euro in contanti rinvenuta in possesso al cittadino albanese.