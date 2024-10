Un’altra morte sul lavoro, Maestripieri (Cisl Liguria): «Basta parole. Bisogna aumentare controlli, prevenzione e formazione. Serve un patto per la sicurezza»

"Un’altra tragedia sul lavoro in Liguria: un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente in autostrada. Non conosciamo ancora la dinamica, che sarà accertata dalle autorità, ma certamente si tratta di un’altra croce nera che si aggiunge alle altre 14 del 2024; in totale 15 persone che non sono tornate alle loro famiglie dopo il turno di lavoro in soli nove mesi e mezzo". Così Luca Mestripieri, segretario generale Cisl Liguria.