Le 10 migliori cose da fare alle Cinque Terre

Le Cinque Terre, patrimonio UNESCO, sono una delle mete più affascinanti d’Italia, con i loro borghi colorati incastonati tra mare e montagne. Spesso i turisti scelgono il treno per muoversi tra i luoghi più caratteristici. Tuttavia, se hai bisogno di flessibilità per spostarti nei dintorni o raggiungere aree meno collegate, noleggiare un'auto può essere una soluzione interessante.

Per intenderci, se molti borghi, come Riomaggiore e Vernazza, sono chiusi al traffico e accessibili solo a piedi, borghi come Monterosso e Corniglia possono essere più facilmente raggiunti in auto. In questi casi, avere un mezzo a quattro ruote può risultare comodo, soprattutto se intendi visitare le Cinque Terre partendo da città vicine come Levanto o La Spezia (su rentia.ai servizio di autonoleggio in questa città).

Non hai ancora pianificato il viaggio? Ecco le 10 migliori cose da fare per immergerti completamente nella bellezza e nella cultura di questo angolo di paradiso.

Esplorare Monterosso e la spiaggia più grande

Monterosso è il borgo più grande delle Cinque Terre e l’unico con una spiaggia sabbiosa e spaziosa, perfetta per chi vuole rilassarsi al sole. La spiaggia di Fegina è ideale per una giornata di relax con un tuffo nelle acque cristalline. Oltre alla spiaggia, esplora il centro storico con i suoi pittoreschi "caruggi" (vicoli), la Chiesa di San Giovanni Battista e il Convento dei Cappuccini, che offre una vista mozzafiato sul mare e conserva opere d’arte preziose. Non dimenticare di scattare una foto alla Statua del Gigante, una colossale scultura situata sulla spiaggia, simbolo del borgo.

Percorrere la Via dell’Amore

La Via dell’Amore è uno dei percorsi più iconici delle Cinque Terre, noto per la sua spettacolarità e per il romanticismo che emana. Questo sentiero panoramico collega Riomaggiore a Manarola e, con i suoi 1 km di lunghezza, offre viste impareggiabili sulla costa e sul Mar Ligure. Recentemente riaperta dopo importanti lavori di restauro, la Via dell’Amore è perfetta per una passeggiata tranquilla, con le onde che si infrangono sulle rocce sottostanti e i colori del mare che creano un’atmosfera magica. La prenotazione è obbligatoria, ma ne vale assolutamente la pena!

Visitare i santuari sulle alture

Le alture delle Cinque Terre ospitano alcuni santuari che meritano una visita, non solo per la loro importanza religiosa ma anche per i panorami mozzafiato che offrono. Il Santuario di Nostra Signora di Montenero, sopra Riomaggiore, regala una vista incredibile su tutto il tratto di costa. Altri santuari da non perdere sono il Santuario di Nostra Signora della Salute a Volastra (vicino a Manarola) e il Santuario di Nostra Signora di Soviore sopra Monterosso, uno dei più antichi della Liguria. Questi luoghi di devozione, raggiungibili tramite sentieri immersi nella natura, offrono pace e silenzio lontano dalla folla turistica.

Scoprire Riomaggiore e il suo castello

Riomaggiore, con le sue case colorate che sembrano precipitare nel mare, è una delle immagini più iconiche delle Cinque Terre. Passeggiare tra i vicoli stretti del borgo ti farà scoprire scorci meravigliosi, fino a raggiungere il Castello di Riomaggiore, una fortezza del XIII secolo che domina il paese dall’alto. Da qui, la vista sul mare e sulle colline è spettacolare, ed è il luogo ideale per fermarsi a contemplare il paesaggio. Scendendo, puoi visitare la Chiesa di San Giovanni Battista e terminare la giornata con una sosta al porticciolo, perfetto per ammirare il tramonto.

Perdersi tra i vicoli di Manarola

Manarola è uno dei borghi più antichi delle Cinque Terre e, probabilmente, il più fotografato. Le sue case colorate, arroccate su un promontorio roccioso, offrono uno spettacolo unico. Il centro storico di Manarola è un dedalo di vicoli che si arrampicano verso la collina, dove troverai la Chiesa di San Lorenzo, risalente al XIV secolo. Non perderti una passeggiata verso la Marina di Manarola, da dove puoi godere di una vista spettacolare sul borgo e sul mare, e magari fermarti al Nessun Dorma, un famoso locale per un aperitivo con vista.

Ammirare i vigneti terrazzati di Corniglia

Corniglia è l’unico borgo delle Cinque Terre che non si affaccia direttamente sul mare, ma è arroccato su un promontorio a 100 metri d’altezza. Per raggiungerlo, puoi affrontare la famosa Scalinata Lardarina, composta da 382 gradini, oppure prendere un bus dalla stazione ferroviaria. Corniglia è circondata da vigneti terrazzati che producono il celebre vino Sciacchetrà, un passito dolce tipico della zona. Passeggiando per le sue vie strette, puoi visitare la Chiesa di San Pietro e ammirare la vista dal Belvedere di Santa Maria, uno dei punti panoramici più belli delle Cinque Terre.

Scoprire Vernazza e il suo porto pittoresco

Considerato da molti come il borgo più bello delle Cinque Terre, Vernazza è un vero gioiello. Il suo piccolo porto, incorniciato dalle case colorate e dalla Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia, è perfetto per una passeggiata rilassante o per una sosta in uno dei tanti bar e ristoranti affacciati sul mare. Non perderti una visita al Castello Doria, una fortezza medievale che offre una vista impareggiabile su tutto il borgo e la costa circostante. Vernazza è anche il punto di partenza per una delle escursioni più belle della zona, il Sentiero Azzurro.

Fare trekking sul Sentiero Azzurro

Il Sentiero Azzurro è l’itinerario escursionistico più famoso delle Cinque Terre, collegando tutti i borghi lungo un percorso costiero di circa 12 km. Tra le tappe più spettacolari ci sono il tratto tra Vernazza e Monterosso, che offre vedute mozzafiato sul mare e sulle colline, e il tratto tra Corniglia e Vernazza, che passa attraverso vigneti e antichi ponticelli. Il sentiero è ben segnalato, ma richiede una buona preparazione fisica, soprattutto nei tratti più ripidi. È necessario acquistare la Cinque Terre Card per accedere, ma lo spettacolo che ti attende ripagherà ogni sforzo.

Imparare a preparare il pesto genovese

Una delle esperienze più autentiche da vivere alle Cinque Terre è partecipare a un corso di cucina per imparare a preparare il tradizionale pesto genovese. In borghi come Manarola e Riomaggiore, vari laboratori offrono corsi in cui imparerai a pestare il basilico fresco nel mortaio di marmo, seguendo la ricetta originale. Al termine della lezione, potrai gustare il tuo pesto con della focaccia e un bicchiere di vino locale, in un’atmosfera conviviale e rilassata. È un’opportunità unica per immergersi nella cultura ligure attraverso i sapori.

Ammirare la costa in battello

Infine, un’escursione in battello lungo la costa è il modo migliore per ammirare le Cinque Terre da una prospettiva diversa. I battelli partono da La Spezia e Portovenere e fanno tappa nei principali borghi, permettendoti di godere di viste spettacolari sui terrazzamenti e le scogliere a picco sul mare. Puoi scegliere tra diversi itinerari, incluso quello che arriva fino a Portovenere, un altro gioiello del litorale ligure. Con un biglietto giornaliero, potrai salire e scendere a piacimento, esplorando ogni angolo di questo incredibile tratto di costa.

Le Cinque Terre offrono un'esperienza completa che unisce bellezze naturali, storia, cultura e sapori locali. Pianifica con cura la tua visita e vivi al meglio tutto ciò che questo splendido angolo di Italia ha da offrire!