Succhi e estrattori: benessere per il proprio organismo

Se siete tra coloro che vogliono curare al meglio il proprio organismo con una dieta sana e equilibrata allora nella vostra cucina non può mancare un estrattore per succhi.

Non si tratta di una semplice centrifuga, ma di uno strumento completamente diverso, che permette di realizzare dei succhi molto nutrienti e adatti per essere consumati in ogni momento della giornata. Oggi sul mercato si possono trovare tanti modelli, come l’estrattore di frutta e verdura di Hurom, ottimo sotto ogni aspetto.

Cosa si ottiene con un estrattore

Per prima cosa è utile spiegare cos’è che si ottiene realmente con un estrattore per succhi. Questo accessorio da cucina ha come scopo quello di estrarre il succo direttamente dalla polpa della frutta o della verdura che si inseriscono all’interno.

Questi succhi contengono tutti i principi nutritivi degli ingredienti utilizzati, senza che essi vengano in qualche modo persi. Ciò significa che i succhi ottenuti con gli estrattori sono molto nutrienti, e permettono di assorbire e digerire facilmente ciò che in origine era contenuto nella frutta o nella verdura.

Per questo motivo questi succhi sono un vero toccasana per il nostro organismo. Aiutano a regolare le varie funzioni del corpo, oltre ad avere un effetto disintossicante (a seconda degli ingredienti scelti).

E non dimenticate che anche il palato vuole la sua parte. Gli estrattori non pongono limiti al numero di ingredienti utilizzati, per cui ci si può divertire a sperimentare, usando vari tipi di frutta o di verdura per creare un succo personalizzato.

Cos’è la spremitura lenta

Molti credono che gli estrattori siano simili alle centrifughe o ai frullatori. Sebbene il risultato finale possa sembrare paragonabile, in realtà si tratta di strumenti molto diversi tra di loro.

Gli estrattori usano una tecnica nota come “spremitura lenta”, in netto contrasto con la rapidità della centrifuga. La spremitura lenta permette di spremere a fondo la pompa, che infatti alla fine appare decisamente molto secca. Questo sistema garantisce una effettiva conservazione dei principi nutritivi.

Cosa valutare in fase di acquisto

Prima di comprare un estrattore ci sono diversi aspetti che dovreste considerare.

Il primo è il costo. Oggi si possono acquistare tanti modelli differenti, da quelli più semplici e dal prezzo più basso, perfetti per un uso domestico, a quelli più costosi e professionali, adatti per attività di ristorazione, alberghi, e molto altro.

Un altro elemento molto importante è la resistenza del modello, che dipende in buona parte dai materiali utilizzati per la sua fabbricazione.

Infine ci sono la velocità e la potenza del motore.

