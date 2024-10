Una festa per le colonne portanti della famiglia, a Stella torna il Pranzo dei Nonni (FOTO)

A Stella domenica scorsa è tornato nella mensa scolastica il Pranzo dei Nonni, un'occasione per ringraziare le vere colonne portanti, riferimenti per mamme, papà e nipoti.

"Ringraziamo per la collaborazione Camst Group per l'ottimo menù, i bimbi e le maestre della scuola materna per aver realizzato i bellissimi segnaposto a ricordo della giornata ma soprattutto tutti i nonni di Stella per aver partecipato" dicono dal Comune.