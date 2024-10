Savona dal 21 ottobre "I lunedì della prevenzione": quattro giornate di educazione e promozione della salute

Il primo appuntamento è lunedì 21 ottobre, in piazza Sisto dalle ore 10.00 alle 13.00, in occasione della ricorrenza della settimana Europea sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, professionisti esperti in materia saranno a disposizione per fornire informazioni e pillole di prevenzione nei luoghi di lavoro. Lunedì 28 ottobre, in Corso Italia, dalle ore 10.00 alle 13.00, personale qualificato sarà a disposizione per parlare di alimentazione sana e corretta e illustrerà la composizione di un pasto salutare secondo le più accreditate fonti sull’argomento.