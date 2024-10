Maltempo, frane e criticità sulle strade provinciali

Dopo le intense precipitazioni che hanno interessato la provincia di Savona durante la notte e nei giorni scorsi, si segnalano nuove criticità viarie che necessitano di attenzione. Sulla Sp 2 in frazione Ellera, il traffico è attualmente a senso unico alternato a causa di una frana che ha interessato la strada, creando disagi per gli automobilisti.

Inoltre, sulla Sp 36 Bragno-Ferrrania, la strada è interrotta al chilometro 3+500 a causa di un grande masso caduto sulla carreggiata, richiedendo interventi urgenti per garantire la sicurezza degli utenti.

Anche la Sp 61 del Ponte della Volta, nel comune di Cairo Montenotte, è temporaneamente chiusa a causa di allagamenti, rendendo impraticabile il passaggio in alcune aree. Nella Sp 41 tra Nasio di Gatto e Montenotte, la strada è interrotta a causa di una frana, costringendo gli automobilisti a cercare percorsi alternativi.

Inoltre, si segnala una situazione di emergenza in via Costino a Bardino Vecchio, dove, durante la notte, nei pressi del ponte prima della borgata Case Grassi, si è formata una voragine, creando ulteriori rischi per la viabilità.