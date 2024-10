Slalom tra le buche sulla Superstrada Savona-Vado. Olivieri (Provincia): "Programmato un intervento in urgenza"

Un continuo slalom tra le buche che si somma al transito in una corsia in direzione Savona.

E' lo scenario in cui si imbatte in queste ore nella strada di scorrimento veloce, la superstrada Savona-Quiliano-Vado. Le violenti precipitazioni dei giorni scorsi hanno fatto saltare l'asfalto in più punti con gli automobilisti che sono costretti a zigzagare per evitare di non finire con gli pneumatici nelle voragini presenti sulla strada.

"Abbiamo programmato un intervento in urgenza, verrà effettuato una sorta di 'tappeto' appena la pioggia lo consentirà" ha spiegato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Ma non solo. A causa dei lavori sulla corsia in direzione del comune capoluogo all'altezza di Vado e la concomitante presenza della chiusura dell'Aurelia per la demolizione del torrente Segno, non stanno mancando le code sul tratto con la viabilità che scorre ad una corsia.

Gli interventi sulla strada di scorrimento rispetto al primo cronoprogramma sono nettamente in ritardo però con le varianti l'amministrazione provinciale punta ad accorciare le tempistiche e a chiudere il cantiere entro il 2025.

"Si stanno discutendo le varianti, una parte è stata definita e una è da definire con il prolungamento del termine dei lavori. Stanno comune procedendo abbastanza speditamente - ha proseguito Olivieri che ha svolto un incontro la settimana scorso con il Comune di Vado e Autorità Portuale - tra i cantieri della strada di scorrimento e la chiusura Aurelia a Vado non vogliamo creare un contingentamento. Dureranno un po' di più le lavorazioni anche per non creare disagi".

Gli interventi stanno prevedendo in direzione Vado la realizzazione della nuova rampa d'uscita per via Ferraris (con l'eliminazione di quella attuale che non dispone di una corsia di decelerazione) e una di ingresso.

Così come verso Savona dove è in fase di realizzazione una nuova corsia di decelerazione allo svincolo dei Docks a seguito dell’arretramento di un tratto di muro esistente.

Verrà inoltre eliminata successivamente l'immissione di via dei Bricchetti.

Dovrà anche essere rimodulato lo svincolo Vernazza con l'eliminazione della possibilità di svincolo per chi percorre la strada in direzione Vado.